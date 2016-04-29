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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 10:13 BJT

更新版 1-台湾数据：首季GDP连三季衰退略逊预期，料央行6月仍会降息以刺激经济

(新增评论和更多细节)
    * 首季GDP概估为年衰退0.84%，连三季衰退
    * 因出口不佳且民间投资不如预期
    * 央行6月降息机会仍高

    路透台北4月29日 - 台湾第一季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.84%，略逊市场预期
，亦为连续第三季衰退，主因出口不佳拖累，且民间投资也不如预期。分析师认为，为刺激
经济，央行6月降息机会仍高。
    
    主计总处专门委员王淑娟表示，出口表现和2月时的预估有落差，加上民间投资也比预
期差一点；但民间消费比较好，主要是第一季天候寒冷，服饰、家电热销。
         
    元大投顾首席经济学家陈森林认为，GDP衰退幅度较预期大，主要因物价涨幅大抵销购
买力，此外股市季初大跌也让消费缩手，出口不佳则在预期中；展望第二季，因政权交替因
素可能让投资趋于谨慎，且出口改善有限，料GDP还是负成长0.3%，全年则估为正成长0.3%
。
    
    〞景气不佳下，央行第二季还会降息，下半年也不排除有降息一次的机会。〞他说。
        
    主计总处2月曾预估首季经济负成长0.64%；而路透此前调查13家金融机构预估显示，台
湾今年第一季经济成长率估为衰退0.60%。 

    凯基投顾总经分析师蔡耀德则称，未来若苹果 新品升级幅度有限，恐续影响后
续出货表现，对台湾出口或有影响；但由于去年下半年比较基期较低，下半年出口及GDP皆
有机会转为正成长。“预期央行降息周期还没那么快结束，预估6月还会降息半码(0.125个
百分点)。”
    
    王淑娟也指出，若以经济成长率对上季季调后来看，台湾目前景气处于止跌回稳的初期
，但回升力道仍然疲弱，还没办法补回去年第二季的跳空下跌。
    
    主计总处数据显示，台湾第一季对上季折成年率(SAAR)的经济成长率为0.76%，上季为2
.18%；当季经季调对上季的经济成长率(SAQR)为0.19%，上季为0.54%。
    
    主计总处2月再度下修今年经济成长率预估至1.47%，其中预估今年出口成长为负2.78%
。央行第一季理监事会议决议调降重贴现率半码至1.500%，为连续第三季降息。
    
    台湾股市周五盘中下跌逾1%，因GDP数据表现逊于预期，且海外市场走弱影响投资者人
气。 
    
    以下是第一季的经济成长率支出面细项：
        第一季   GDP(%)        -0.84%
                  -输出        -3.93%
                  -输入        -0.94%
       
                  -内需        +1.40%
                    -民间消费  +1.84%(完)

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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