更新版 1-台湾数据：首季GDP连三季衰退略逊预期，料央行6月仍会降息以刺激经济

(新增评论和更多细节) * 首季GDP概估为年衰退0.84%，连三季衰退 * 因出口不佳且民间投资不如预期 * 央行6月降息机会仍高 路透台北4月29日 - 台湾第一季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.84%，略逊市场预期 ，亦为连续第三季衰退，主因出口不佳拖累，且民间投资也不如预期。分析师认为，为刺激 经济，央行6月降息机会仍高。 主计总处专门委员王淑娟表示，出口表现和2月时的预估有落差，加上民间投资也比预 期差一点；但民间消费比较好，主要是第一季天候寒冷，服饰、家电热销。 元大投顾首席经济学家陈森林认为，GDP衰退幅度较预期大，主要因物价涨幅大抵销购 买力，此外股市季初大跌也让消费缩手，出口不佳则在预期中；展望第二季，因政权交替因 素可能让投资趋于谨慎，且出口改善有限，料GDP还是负成长0.3%，全年则估为正成长0.3% 。 〞景气不佳下，央行第二季还会降息，下半年也不排除有降息一次的机会。〞他说。 主计总处2月曾预估首季经济负成长0.64%；而路透此前调查13家金融机构预估显示，台 湾今年第一季经济成长率估为衰退0.60%。 凯基投顾总经分析师蔡耀德则称，未来若苹果 新品升级幅度有限，恐续影响后 续出货表现，对台湾出口或有影响；但由于去年下半年比较基期较低，下半年出口及GDP皆 有机会转为正成长。“预期央行降息周期还没那么快结束，预估6月还会降息半码(0.125个 百分点)。” 王淑娟也指出，若以经济成长率对上季季调后来看，台湾目前景气处于止跌回稳的初期 ，但回升力道仍然疲弱，还没办法补回去年第二季的跳空下跌。 主计总处数据显示，台湾第一季对上季折成年率(SAAR)的经济成长率为0.76%，上季为2 .18%；当季经季调对上季的经济成长率(SAQR)为0.19%，上季为0.54%。 主计总处2月再度下修今年经济成长率预估至1.47%，其中预估今年出口成长为负2.78% 。央行第一季理监事会议决议调降重贴现率半码至1.500%，为连续第三季降息。 台湾股市周五盘中下跌逾1%，因GDP数据表现逊于预期，且海外市场走弱影响投资者人 气。 以下是第一季的经济成长率支出面细项： 第一季 GDP(%) -0.84% -输出 -3.93% -输入 -0.94% -内需 +1.40% -民间消费 +1.84%(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)