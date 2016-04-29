美股业绩：联合包裹第一季获利优于预期，不受经济时好时坏影响

路透芝加哥4月28日 - 联合包裹(优比速,UPS) 周四公布第一季获利优于预期，因美国电子商务增长与削减成本扶助UPS摆脱经济表现好坏不一的影响，并重申其2016年全年获利预估。

但公司高管表示，如果美国政府批准一养老基金所提议的福利削减计划，那么UPS今年势将录得一笔最高达38亿美元的费用。

UPS财务长Richard Peretz对路透表示，“我们的业务量不但受到电子商务的扶助，”而且UPS为管理宅配所引进的服务，提升了包裹密集度和劳动生产率。他表示，这些都是“我们致胜与利润率扩大的重要原因。”

S&P Global Market Intelligence股市分析师Jim Corridore在报告中表示，“我们认为基本需求强劲，UPS的成本控制表现良好，收益有所改善。”

UPS重申2016年全年获利预估介于每股5.70-5.90美元之间。分析师平均预估为每股5.78美元。

UPS第一季净利为11.3亿美元，合每股1.27美元，较上年同期的10.3亿美元或每股1.12美元增长10%。分析师原预估第一季每股盈余1.22美元。