美股业绩：联合包裹第一季获利优于预期，不受经济时好时坏影响

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透芝加哥4月28日 - 联合包裹(优比速,UPS) 周四公布第一季获利优于预期，因美国电子商务增长与削减成本扶助UPS摆脱经济表现好坏不一的影响，并重申其2016年全年获利预估。
但公司高管表示，如果美国政府批准一养老基金所提议的福利削减计划，那么UPS今年势将录得一笔最高达38亿美元的费用。
UPS财务长Richard Peretz对路透表示，“我们的业务量不但受到电子商务的扶助，”而且UPS为管理宅配所引进的服务，提升了包裹密集度和劳动生产率。他表示，这些都是“我们致胜与利润率扩大的重要原因。”
S&P Global Market Intelligence股市分析师Jim Corridore在报告中表示，“我们认为基本需求强劲，UPS的成本控制表现良好，收益有所改善。”
UPS重申2016年全年获利预估介于每股5.70-5.90美元之间。分析师平均预估为每股5.78美元。
UPS第一季净利为11.3亿美元，合每股1.27美元，较上年同期的10.3亿美元或每股1.12美元增长10%。分析师原预估第一季每股盈余1.22美元。
UPS周四收盘下跌1.46%，报104.9美元。(完)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。