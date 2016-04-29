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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 09:22 BJT

《汇市简讯》美元/韩元受美元/日圆卖盘及出口商恐慌性对冲打压

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    * 美元/韩元下跌，现有美元/日圆卖盘带来压力
    * 出口商恐慌性对冲可能推动汇价至1,130韩元
    * 现报1,134.50-90，迄今交投于1,133.8-1,138.2
    * 无本金交割远期外汇(NDF)现报1,135.10-40；韩国综合股价指数跌
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 (编译 许娜；审校 戴素萍)

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