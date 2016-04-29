版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 09:28 BJT

基金产业：4月27日当周美国股票基金转为净流入，之前两周为流出--理柏

路透纽约4月28日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四数据显示，投资者在4月27日止当周对美国股票上市交易基金(ETF)的看法变得更为正面，期间有大量资金流入该类基金，规模略超股票共同基金的赎回规模。

数据显示，美国股票基金净流入1.001亿美元，为连续两周流出后首次流入，之前两周共计流出93亿美元。

最近一周内，股票ETF流入46亿美元，但股票共同基金流出45亿美元，为此类基金第七周流出。

理柏数据表明，专注投资美股的美国基金吸收资金10亿美元，专注投资非美股的美国基金有9亿美元流出。

理柏还表示，美国货币市场基金流入50亿美元，此前三周均为流出。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐