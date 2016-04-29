基金产业：4月27日当周美国股票基金转为净流入，之前两周为流出--理柏

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透纽约4月28日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四数据显示，投资者在4月27日止当周对美国股票上市交易基金(ETF)的看法变得更为正面，期间有大量资金流入该类基金，规模略超股票共同基金的赎回规模。
数据显示，美国股票基金净流入1.001亿美元，为连续两周流出后首次流入，之前两周共计流出93亿美元。
最近一周内，股票ETF流入46亿美元，但股票共同基金流出45亿美元，为此类基金第七周流出。
理柏数据表明，专注投资美股的美国基金吸收资金10亿美元，专注投资非美股的美国基金有9亿美元流出。
理柏还表示，美国货币市场基金流入50亿美元，此前三周均为流出。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。