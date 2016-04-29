英国经济：4月消费者及企业信心受英国脱欧变数所拖累--调查

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透伦敦4月29日 - 周五出炉的两项调查显示，英国4月消费者及企业信心受到英国脱欧的变数所拖累。
市场研究机构GfK发布，4月消费者信心指数降至负3，为2014年12月以来最低，低于3月的零，且不及路透调查分析师预估的负1。
GfK指出，英国消费者4月对未来12个月经济状况预估降至负14，为2013年6月以来最低。
“关于英国脱欧后情况的讯息混乱，加上欧洲区危机犹存，令经济笼置乌云，”GfK市场动态部门主管Joe Staton指出。
另一份由莱斯银行发布的调查显示，企业对经济变得更加悲观，对经济抱持悲观看法的企业比例较3月的12%几近翻番至22%。但整体企业信心指数仍在调查的长期均值上方。(完) (编译 龚芳; 审校 张涛)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。