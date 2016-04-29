英国经济：4月消费者及企业信心受英国脱欧变数所拖累--调查

路透伦敦4月29日 - 周五出炉的两项调查显示，英国4月消费者及企业信心受到英国脱欧的变数所拖累。

市场研究机构GfK发布，4月消费者信心指数降至负3，为2014年12月以来最低，低于3月的零，且不及路透调查分析师预估的负1。

GfK指出，英国消费者4月对未来12个月经济状况预估降至负14，为2013年6月以来最低。

“关于英国脱欧后情况的讯息混乱，加上欧洲区危机犹存，令经济笼置乌云，”GfK市场动态部门主管Joe Staton指出。