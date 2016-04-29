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市场报道 | 2016年 4月 29日 星期五 09:37 BJT

英国经济：4月消费者及企业信心受英国脱欧变数所拖累--调查

路透伦敦4月29日 - 周五出炉的两项调查显示，英国4月消费者及企业信心受到英国脱欧的变数所拖累。

市场研究机构GfK发布，4月消费者信心指数降至负3，为2014年12月以来最低，低于3月的零，且不及路透调查分析师预估的负1。

GfK指出，英国消费者4月对未来12个月经济状况预估降至负14，为2013年6月以来最低。

“关于英国脱欧后情况的讯息混乱，加上欧洲区危机犹存，令经济笼置乌云，”GfK市场动态部门主管Joe Staton指出。

另一份由莱斯银行发布的调查显示，企业对经济变得更加悲观，对经济抱持悲观看法的企业比例较3月的12%几近翻番至22%。但整体企业信心指数仍在调查的长期均值上方。(完) (编译 龚芳; 审校 张涛)

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