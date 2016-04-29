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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 09:45 BJT

国际油市：原油价格下跌，因OPEC产量似将上升

这两种原油合约仍接近每桶48.19和46.14美元的2016年内高点，交易员称，美国原油跌幅略小是由于美国原油产量下降的缘故。

尽管周五下跌，但布兰特和美国原油仍较4月低点上涨了将近三分之一，自年内低点更是上扬了逾75%，因受减产和美元贬值的提振。美元兑一篮子货币 今年已贬值近6%，因此以美元计价的石油对持有其它货币的买家而言变得便宜，这可能提振需求。

“汇市波动依旧是大宗商品价格的一项重要推动因素，”澳新银行称。

“美国活跃钻机数量再度下降预示着，产量将进一步趋于疲软。”

不过德意志银行表示，石油输出国组织(OPEC)成员国产量可能上升，也许会限制油价的上涨。“OPEC产量持续上升可能就要到来...(油价)涨势可能暂停，”该行的客户报告称。

“阿联酋油田的维护...定于4月结束，意味着5月生产速度将由目前的273万桶/日提高到之前的291万桶/日，”该行称。(完)

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(编译 王丽鑫/郑茵 审校 戴素萍/张涛)

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