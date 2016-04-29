国际油市：原油价格下跌，因OPEC产量似将上升

这两种原油合约仍接近每桶48.19和46.14美元的2016年内高点，交易员称，美国原油跌幅略小是由于美国原油产量下降的缘故。

尽管周五下跌，但布兰特和美国原油仍较4月低点上涨了将近三分之一，自年内低点更是上扬了逾75%，因受减产和美元贬值的提振。美元兑一篮子货币 今年已贬值近6%，因此以美元计价的石油对持有其它货币的买家而言变得便宜，这可能提振需求。