国际油市：原油价格下跌，因OPEC产量似将上升

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
这两种原油合约仍接近每桶48.19和46.14美元的2016年内高点，交易员称，美国原油跌幅略小是由于美国原油产量下降的缘故。
尽管周五下跌，但布兰特和美国原油仍较4月低点上涨了将近三分之一，自年内低点更是上扬了逾75%，因受减产和美元贬值的提振。美元兑一篮子货币 今年已贬值近6%，因此以美元计价的石油对持有其它货币的买家而言变得便宜，这可能提振需求。
“汇市波动依旧是大宗商品价格的一项重要推动因素，”澳新银行称。
“美国活跃钻机数量再度下降预示着，产量将进一步趋于疲软。”
不过德意志银行表示，石油输出国组织(OPEC)成员国产量可能上升，也许会限制油价的上涨。“OPEC产量持续上升可能就要到来...(油价)涨势可能暂停，”该行的客户报告称。
“阿联酋油田的维护...定于4月结束，意味着5月生产速度将由目前的273万桶/日提高到之前的291万桶/日，”该行称。(完)
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(编译 王丽鑫/郑茵 审校 戴素萍/张涛)
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路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。