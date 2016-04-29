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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 09:26 BJT

《汇市简讯》美元/加元早盘下挫，美元全线走低

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* 美元/加元亚洲早盘跌15点--开盘跌0.35%，因日圆引领美元全线走低

* 美国原油期货跌0.4%，昨日涨1.5%，周线升4.8%

* 动量研究呈中性，五、10和20日及周移动均线倾向下行

* 看空趋势确立

* 纽约时段低位1.2515和伦敦时段高位1.2606，分别为支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/1SCzV2P

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)

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