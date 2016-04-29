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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 09:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆若收在107.60下方，则将下看106.55支撑位

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* 美元/日圆在亚洲市场开盘跌0.25%--3/4月交投区间107.60/75低端承压

* 由于东京市场适逢假期，流动性稀少--月末因素也将抑制成交量

* 若收在107.60下方，则将下看位于2011/15年涨势38.2%回档位106.55处的支撑

* 亚市交投区间107.74/108.18两端分别为首道支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/1VX24aC

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 徐文焰)

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