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货币新闻 | 2016年 4月 29日 星期五 10:03 BJT

芝加哥期市：大豆下跌，但三周涨幅料接近12%

以下是0056GMT报价：
    
      合约              价格    变动     涨跌%     两日      30日      RSI
                                                 移动均值  移动均值
    CBOT小麦           483.50    -2.00  -0.41%    +0.00%   477.86      49
    CBOT玉米           390.00    -1.25  -0.32%    +1.36%   374.83      62
    CBOT大豆          1025.75    -1.75  -0.17%    -0.27%   955.52      69
    CBOT稻米           $11.00   -$0.01  -0.05%    -0.90%   $10.51      61
    美国原油           $45.84   -$0.19  -0.41%    +1.13%   $40.60      72
    汇率
    欧元/美元          $1.136   $0.001  +0.11%    +0.40%
    美元/澳元           0.764    0.001  +0.16%    +0.71%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 张涛/戴素萍)

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