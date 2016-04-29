芝加哥期市：大豆下跌，但三周涨幅料接近12%

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
以下是0056GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 移动均值 移动均值 CBOT小麦 483.50 -2.00 -0.41% +0.00% 477.86 49 CBOT玉米 390.00 -1.25 -0.32% +1.36% 374.83 62 CBOT大豆 1025.75 -1.75 -0.17% -0.27% 955.52 69 CBOT稻米 $11.00 -$0.01 -0.05% -0.90% $10.51 61 美国原油 $45.84 -$0.19 -0.41% +1.13% $40.60 72 汇率 欧元/美元 $1.136 $0.001 +0.11% +0.40% 美元/澳元 0.764 0.001 +0.16% +0.71% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 张涛/戴素萍)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林1月17日 - 德国总理梅克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。