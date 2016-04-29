金属期市：期铜周线料下滑，中国出手遏制投机交易打压人气

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
三位了解情况的消息人士周四透露，中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易，避免交易量和波动率过大。
消息人士并指出，上海期交所，大连商品交易所，郑州商品交易所也根据不同的情况进行控制以防止过热，此次主要针对没有产业背景的投机交易，对于有产业背景的则无影响。
铜价本周已下跌1.8%，此前两周则因中国需求强劲的预期而上涨逾8%。
中国下周公布制造业采购经理人指数，将提供该国需求情况的线索。
伦敦金属交易所(LME)一名高管周四表示，LME已经推出一套仓库追踪系统，以避免再出现像2014年中国一港口仓库那样的欺诈案。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/许娜)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。