金属期市：期铜周线料下滑，中国出手遏制投机交易打压人气

三位了解情况的消息人士周四透露，中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易，避免交易量和波动率过大。

消息人士并指出，上海期交所，大连商品交易所，郑州商品交易所也根据不同的情况进行控制以防止过热，此次主要针对没有产业背景的投机交易，对于有产业背景的则无影响。

铜价本周已下跌1.8%，此前两周则因中国需求强劲的预期而上涨逾8%。

中国下周公布制造业采购经理人指数，将提供该国需求情况的线索。

伦敦金属交易所(LME)一名高管周四表示，LME已经推出一套仓库追踪系统，以避免再出现像2014年中国一港口仓库那样的欺诈案。 (完)

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