澳洲经济指标总览--4月29日

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 下商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月5日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 逆差34.10 逆差29.37 出口(较前月) -1% +1% 进口(较前月) 持平 -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 5月5日 (较前月) 2月 持平 +0.3% 就业市场(经季节调整) 5月19日 就业人口(较前月变动,万人) 3月 +2.61 -0.07 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.88 +1.40 失业率 5.7% 5.8% 就业参与率 64.9% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 7月27日 总体CPI(较前季) 第四季 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.7% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.9% 国际贸易价格指数 7月28日 进口物价(较前季) 第一季 -3.0% -0.3% 出口物价(较前季) -4.7% -5.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 5月31日 经常帐收支 第四季 赤字211 赤字188 商品与服务贸易收支 逆差99.29 逆差73.37 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月1日 (较前季) 第四季 +0.6% +1.1% (较上年同期) +3.0% +2.7% (完)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。