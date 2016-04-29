台湾汇市：台币盘初随亚币走升，日本央行未扩大宽松效应持续

路透台北4月29日 - 台币兑美元 周五早盘走升。汇银人士表示，日本央行未扩大货币刺激效应余波荡漾，在美元走弱带动下，台币随亚币继续升值。不过台股大跌，令市场担忧外资是否转向汇出。

他们指出，美元指数跌破前次低点，市场对亚币可能再升一波预期存在，惟对全球主要央行宽松预期落空，股市的热钱派对恐难延续，外资在台股操作有由多翻空并转为汇出的趋势，预料今日台币兑美元将在32.200价位拉锯。