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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 10:36 BJT

台湾汇市：台币盘初随亚币走升，日本央行未扩大宽松效应持续

路透台北4月29日 - 台币兑美元 周五早盘走升。汇银人士表示，日本央行未扩大货币刺激效应余波荡漾，在美元走弱带动下，台币随亚币继续升值。不过台股大跌，令市场担忧外资是否转向汇出。

他们指出，美元指数跌破前次低点，市场对亚币可能再升一波预期存在，惟对全球主要央行宽松预期落空，股市的热钱派对恐难延续，外资在台股操作有由多翻空并转为汇出的趋势，预料今日台币兑美元将在32.200价位拉锯。

〞有点快精神分裂的感觉，两边都有道理。〞一位公股银行交易人士说。

交易人士指出，今日早盘外资进出皆有，似尚未形成共识。盘中将观察股市跌幅是否持续扩大，以及午后外资在台股的买卖超数据，以做为操作参考。

今日台币实质交易区间在32.168-32.244；上日实质交易区间在32.230-32.376。

本地时间10:21，人民币离岸即期 走升报6.4820；韩元兑美元 报1,136.7，上日收在1,138.2；台股加权指数 则跌1.13%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.186/32.216，上日收在32.180。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.150-32.250

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--《全球汇市》美元兑日圆创下五年来最大单日跌幅，因日本央行维持政策不变 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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