台湾货币市场：资金〞紧报〞未除，拆款及短票利率续升RP先升后稳

* 不愿具名官员称，月底逢连假操作较保守 * 整体市场资金依旧宽松，拆款利率仅微扬 * 市场资金仍紧，拆款利率微扬 * 短票利率低位微升，成交在0.335-0.34% * RP市场利率纷乱，先飙高后回稳 记者 罗两莎 路透台北4月29日 - 台湾银行间拆款利率周五微幅走高。资金调度人士指出，今天因有 大型银行仍停止供应资金，资金〞紧报〞未除，带动拆款及短票续扬；惟接近中午时分，资 金紧俏情况略为和缓，料下周资金将转趋宽松，资调人员有望稍微松一口气。 本周三起市场资金由非常浮滥瞬间变紧俏，资金调度人员都在问：钱都去了哪？怎么会 变得这么紧？ 一不愿具名央行官员称，因时值月底且接下来有三天连续假，各银行为补基数，操作较 保守，但整体市场资金仍相当宽松，表面上这两天拆款利率走高，但严格而言利率只是稍微 上来一点点；〞碰到月底啊，有人稍微保守一下，市场状况还好啦。〞 〞今天还是紧啦，但钱比较好拿了，只是利率不便宜，外商也反应月底因素，拆款利率 都有往上拉。〞一民营银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天拆款除到期续做，亦有提供新的拆借资金，利率则反 应市场资金状况，微幅上调。〞我有做稍微高一点点，大概在0.33-0.34%。〞 票券商资调人员也说，上午市场资金依旧紧俏，只要有人愿意提供资金拆借就很高兴了 ，利率不敢太计较，即顺应市场资金情势，拉升到0.345%，最高则拉升至0.35%。 他们并称，今天有300亿台币国库券到期，部分外商银行资金变多了，但反应月底因素 利率逆势走扬，昨天最高在0.25%，最高升到0.29%。 本地时间13:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.251 32.279 台湾加权股价指数<.TWII 8,378.76 8,473.87 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.204% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.270% --一周拆款利率区间 0.230-0.350% 0.200-0.340% --两周拆款利率区间 0.270-0.350% 0.260-0.350% **短票利率微扬** 短票方面，票券商交易员说，由于市场〞大金主〞今天依旧未提供资金，市场紧张气氛 未解除，必须四处打电话〞拼拼凑凑〞，方可补平资金缺口，利率微幅上扬。 他们指出，大家记取先前没有好好安排资金，以致昨天市场突然〞大缺钱〞时，资调人 员疯狂抢钱的教训；今天大家都不敢掉以轻心，有人愿意供应资金就下手、〞拿了再说〞。 〞今天还是一样啊，没有很顺啦，要到处打电话才能勉勉强强凑到，幸好今天发票量比 较小，缺口不是很大。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.335-0.34%；上日 则在0.33-34%。 今天到期央行定存单金额为2,401.8亿台币，发行金额稍晚公布。 下周到期央行定存单金额共8,734.50亿台币，分别为：周二1,346亿、周三3,217.00亿 、周四2,932.50亿及周五1,239亿。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率为0.32 %，区间在0.28-0.40%；前日平均利率为0.306%，区间在0.28-0.36%间；成交量为93.5亿台 币，前日则仅67.4亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为174亿台币，累积超额准备8,248亿台 币、加计前期1%的超额准备为1兆483亿台币。 **RP市场纷乱利率先升后稳** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，今天一大早市场资金依旧严重短缺，市场 气氛还是紧张，利率进一步冲高，但在11点以后资金紧俏情况稍稍纾缓，利率跟着走稳。 〞喔！刚刚好像在火盆上，屁股都被烫伤了，现在终于出来了！〞一位大型票券商交易 员说。 他表示，今天一大早资金依然紧俏，市场气氛还是很紧张，但11点过后钱陆陆续续出来 ，〞投信和银行都有钱了，虽然都不是很大笔，但我们可以稍微松一口气。〞 一大型证券商交易员亦称，今天亦感觉到市场资金紧俏，但仍能顺利调到资金，补平资 金缺口。 他们指出，早上RP利率进一步冲高，惟随后市场紧张气氛稍稍和缓，利率亦在飙高后略 为走稳；一位大型票券商交易员即称，〞今天利率很乱啊，早上一度跳很高，但后来有稍微 下来一点点。〞 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率微升，主要成交在0.32-0.33%；上日则 在0.32%；短天期及一个月天期公司债附买回利率大致走稳，主要成交在0.39%，上日区间则 在0.37-0.40%。 大型票券商与金融机构承作债券附买回利率先弹后稳；今日短天期公债附买回利率区间 在0.30-0.34%，上日在0.31-0.32%；公司债附买回利率明显回稳，主要成交在0.23-0.30%； 上日在0.29-0.40%，部分在0.43%。与银行承做的债券附买回利率主要在0.30-0.31%；上日 区间在0.31-0.32%间。(完) (审校 林高丽)