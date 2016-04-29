《全球汇市》日圆触及18个月高点，因日本央行未进一步宽松而持坚

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1379 1.1351 +0.25 +4.78 1.0860
美元/日圆 107.35 108.08 -0.68 -10.76 120.30
欧元/日圆 122.15 122.68 -0.43 -6.51 130.65
美元/瑞郎 0.9641 0.9663 -0.23 -3.76 1.0018
英镑/美元 1.4640 1.4608 +0.22 -0.66 1.4738
美元/加元 1.2529 1.2550 -0.17 -9.47 1.3839
美元/离岸人民币 6.4816 6.4810 +0.01 -1.32 6.5680
澳元/美元 0.7644 0.7625 +0.25 +5.07 0.7275
新西兰元/美元 0.6972 0.6956 +0.23 +2.15 0.6825
澳元/日圆 82.060 82.410 -0.42 -6.24 87.520
新西兰元/日圆 74.840 75.180 -0.45 -8.84 82.100
英镑/日圆 157.16 157.88 -0.46 -11.36 177.30
澳元/新西兰元 1.0958 1.0941 +0.16 +2.94 1.0645
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/李爽/刘秀红/王洋; 审校 许娜/于春红/徐文焰/张明钧)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。