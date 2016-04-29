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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 10:54 BJT

《全球汇市》日圆触及18个月高点，因日本央行未进一步宽松而持坚

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1379 1.1351 +0.25 +4.78 1.0860

美元/日圆 107.35 108.08 -0.68 -10.76 120.30

欧元/日圆 122.15 122.68 -0.43 -6.51 130.65

美元/瑞郎 0.9641 0.9663 -0.23 -3.76 1.0018

英镑/美元 1.4640 1.4608 +0.22 -0.66 1.4738

美元/加元 1.2529 1.2550 -0.17 -9.47 1.3839

美元/离岸人民币 6.4816 6.4810 +0.01 -1.32 6.5680

澳元/美元 0.7644 0.7625 +0.25 +5.07 0.7275

新西兰元/美元 0.6972 0.6956 +0.23 +2.15 0.6825

澳元/日圆 82.060 82.410 -0.42 -6.24 87.520

新西兰元/日圆 74.840 75.180 -0.45 -8.84 82.100

英镑/日圆 157.16 157.88 -0.46 -11.36 177.30

澳元/新西兰元 1.0958 1.0941 +0.16 +2.94 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/李爽/刘秀红/王洋; 审校 许娜/于春红/徐文焰/张明钧)

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