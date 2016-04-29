台湾债市：10年增额公债殖利率早盘微扬，量缩观望午间标债变数厘清

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透台北4月29日 - 台湾10年期105/4R增额公债 发行前交易殖利率周五早盘微扬。交易员表示，尽管盘前公布第一季经济成长概估年衰退劣于预期，以及台股盘中跌幅扩大至逾1%等利多消息浮现，但午间105/4R标债变数尚未厘清前，交投相当冷清，凸显观望气氛浓厚 。
交易员指出，第一季出口表现欠佳拖累经济复苏力道疲弱，带动降息预期升高，惟央行第一季虽有降息半码却未调降银行间隔夜拆款代收利率，令公债附买回(RP)利率欠缺向下空间，后续如果央行维持降息不降隔拆代收利率作法的话，推估降息对台债的影响料将有限。
〞没量，交易意愿低落，还是等标债。〞一位大型民营银行交易员说。
央行稍后将代财政部标售10年期公债105/4增额公债。路透调查显示，本期空单开仓不大，多头虽有兴趣但囿于殖利率水位偏低，追价兴趣不高，料决标利率在0.86-0.88%。
台湾第一季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.84%，略逊市场预期，亦为连续第三季衰退，主因出口不佳拖累，且民间投资也不如预期。分析师认为，为刺激经济，央行6月降息机会仍高。
美国公债价格周四上涨，两年期收益率触及一周低位，因首季经济增长疲弱，加重了交易员对美联储是否会在6月升息的疑虑。指标10年期公债 价格上涨8/32，收益率报1.831%，较周三下跌3个基点，低于周二触及的近五周高位1.941%。
交易员预估，在标债结果出炉前料105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.86-0.87%。
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--《焦点》韩国推出微型刺激政策以支持经济增长 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。