台湾债市：10年增额公债殖利率早盘微扬，量缩观望午间标债变数厘清

路透台北4月29日 - 台湾10年期105/4R增额公债 发行前交易殖利率周五早盘微扬。交易员表示，尽管盘前公布第一季经济成长概估年衰退劣于预期，以及台股盘中跌幅扩大至逾1%等利多消息浮现，但午间105/4R标债变数尚未厘清前，交投相当冷清，凸显观望气氛浓厚 。

交易员指出，第一季出口表现欠佳拖累经济复苏力道疲弱，带动降息预期升高，惟央行第一季虽有降息半码却未调降银行间隔夜拆款代收利率，令公债附买回(RP)利率欠缺向下空间，后续如果央行维持降息不降隔拆代收利率作法的话，推估降息对台债的影响料将有限。

〞没量，交易意愿低落，还是等标债。〞一位大型民营银行交易员说。

央行稍后将代财政部标售10年期公债105/4增额公债。路透调查显示，本期空单开仓不大，多头虽有兴趣但囿于殖利率水位偏低，追价兴趣不高，料决标利率在0.86-0.88%。

台湾第一季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.84%，略逊市场预期，亦为连续第三季衰退，主因出口不佳拖累，且民间投资也不如预期。分析师认为，为刺激经济，央行6月降息机会仍高。

美国公债价格周四上涨，两年期收益率触及一周低位，因首季经济增长疲弱，加重了交易员对美联储是否会在6月升息的疑虑。指标10年期公债 价格上涨8/32，收益率报1.831%，较周三下跌3个基点，低于周二触及的近五周高位1.941%。

交易员预估，在标债结果出炉前料105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.86-0.87%。

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