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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 11:09 BJT

上海虹桥机场地下空间改造工程发生火灾 已致2死3伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月29日 - 人民日报官方微博周五报导称，上海虹桥机场一号航站楼地下空间改造过程中发生火灾，已经造成两人死亡、三人受伤。

报导称，火灾发生在周五早上7点左右。(完)

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