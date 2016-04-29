香港个股：中国飞机租赁发行3亿美元三年期担保债券，息率5.9%

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月29日 - 中国最大独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司 周五公布，落实发行3亿美元三年期担保债券，息率5.9%。
该公司于联交所的声明称，是次发行所得款项净额约2.97亿美元，拟用于其PDP（交付前付款）融资的再融资及收购新飞机、为飞机拆解基地提供资金、飞机及相关业务的拓展以及一般公司用途。
债券发行人为中国飞机租赁子公司CALC Bond 1 Limited，发行价为本金额的100%，于2019年5月6日到期，今年11月6月开始每半年支付一次利息。
据汤森路透旗下IFR的报导，这批未评级的债券吸引46个账户共5.5亿美元认购，其中48%为银行、15%私人银行、10%基金经理以及10%保险公司。
中国飞机租赁的单一最大股东为光大控股 ，持股比例约35%。
光大银行香港分行及星展银行担任债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际证券及光银国际资本为联席牵头经办人。
香港时间11:20，中国飞机租赁跌2.38%，报8.22港元；大市恒生指数 则跌1.49%。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。