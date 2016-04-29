香港个股：中国飞机租赁发行3亿美元三年期担保债券，息率5.9%

路透香港4月29日 - 中国最大独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司 周五公布，落实发行3亿美元三年期担保债券，息率5.9%。

该公司于联交所的声明称，是次发行所得款项净额约2.97亿美元，拟用于其PDP（交付前付款）融资的再融资及收购新飞机、为飞机拆解基地提供资金、飞机及相关业务的拓展以及一般公司用途。

债券发行人为中国飞机租赁子公司CALC Bond 1 Limited，发行价为本金额的100%，于2019年5月6日到期，今年11月6月开始每半年支付一次利息。

据汤森路透旗下IFR的报导，这批未评级的债券吸引46个账户共5.5亿美元认购，其中48%为银行、15%私人银行、10%基金经理以及10%保险公司。

中国飞机租赁的单一最大股东为光大控股 ，持股比例约35%。

光大银行香港分行及星展银行担任债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际证券及光银国际资本为联席牵头经办人。

香港时间11:20，中国飞机租赁跌2.38%，报8.22港元；大市恒生指数 则跌1.49%。（完）

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