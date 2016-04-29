《中国公开市场回购未到期一览表》--4月29日

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2016/5/2 7 2.25% 1,800 2016/5/3 7 2.25% 1,400 2016/5/4 7 2.25% 1,200 2016/5/5 7 2.25% 1,100 2016/5/6 7 2.25% 300 当月累计 5,800 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。 3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节 前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它 工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。 此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期 流动性调节工具(SLO)质押品范围。 4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开 展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告 》予以说明。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。