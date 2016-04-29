背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
1、以下为中国人民银行2016年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 4/29 300 2.25% 4/28 1,100 2.25% 4/27 1,200 2.25% 4/26 1,400 2.25% 4/25 1,800 2.25% 4/22 2,400 2.25% 4/21 2,600 2.25% 4/20 2,500 2.25% 4/19 900 2.25% 4/18 300 2.25% 4/15 350 2.25% 4/14 400 2.25% 4/13 400 2.25% 4/12 600 2.25% 4/11 150 2.25% 4/8 200 2.25% 4/7 100 2.25% 4/6 300 2.25% 4/5 600 2.25% 4/1 1,400 2.25% 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。