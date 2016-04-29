中国汇市：人民币早盘随美指下行震荡走升，对一篮子货币则继续贬值

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
* 人民币早盘震荡走升但与中间价偏离
* 中间价则随隔夜美指大涨逾300点
* 美元指数继续下挫，市场观望93点支撑点
* 日圆保持升势，欧洲央行表态难再降息
路透北京4月29日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡走升，中间价则随隔夜美指大涨逾300点。交易员称，开盘后人民币随美指和中间价大幅走升，但市场未见大行提供美元流动性，加上购汇旺盛，人民币遂回吐部分涨幅。
他们并指出，市场对日本央行已缺乏敬畏，预计日圆还有升值空间；而美指已到关键支撑位，若跌破93还将继续下行；欧元未见大的波动。在此趋势下，料人民币对美元或小幅升值，但对一篮子货币将继续贬值。
“现在这个时点，日圆很强势，如果美指破了这个支撑，人民币还会对美元升值，对一篮子货币继续贬值。”一股份行交易员称。
另有交易员表示，估计美联储不会容许美元持续下行，而是希望其区间震荡，以帮助其货币政策正常化的管理。“否则年内加息预期没了，但做了加息动作，可能给市场带来比较大的动荡。”他称。
路透计算的周五人民币CFETS指数继续下跌至97.12的记录新低。其中美元兑人民币中间价大幅回升0.56%，创2005年汇改来最大单日涨幅，但日元兑人民币单日跌幅达2.66%拖累指数下行。另外SDR篮子的人民币指数周五小幅回升至97.04，周四则创97.02的记录低点。
欧洲央行首席经济学家Peter Praet周五对一家西班牙媒体表示，只有在通胀前景明显恶化的情况下欧洲央行才有可能进一步降息，但短期看不到这种可能性。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.4751元，上日收报6.4818元，夜盘终报6.4779元。今日人民币兑美元中间价 报6.4589元，上日中间价为6.4954元。人民币兑美元即期成交额 为90.1亿美元，上日半日为108.11亿美元。
全球汇市方面，日圆兑美元周五创下18个月高点，在日本央行上日未进一步扩大货币刺激之后保持坚挺。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6525元, 上日尾盘为6.6553元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.481元, 上一交易日尾盘报6.4853元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4746；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。