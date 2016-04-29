中国汇市：人民币早盘随美指下行震荡走升，对一篮子货币则继续贬值

* 人民币早盘震荡走升但与中间价偏离

* 中间价则随隔夜美指大涨逾300点

* 美元指数继续下挫，市场观望93点支撑点

* 日圆保持升势，欧洲央行表态难再降息

路透北京4月29日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡走升，中间价则随隔夜美指大涨逾300点。交易员称，开盘后人民币随美指和中间价大幅走升，但市场未见大行提供美元流动性，加上购汇旺盛，人民币遂回吐部分涨幅。

他们并指出，市场对日本央行已缺乏敬畏，预计日圆还有升值空间；而美指已到关键支撑位，若跌破93还将继续下行；欧元未见大的波动。在此趋势下，料人民币对美元或小幅升值，但对一篮子货币将继续贬值。

“现在这个时点，日圆很强势，如果美指破了这个支撑，人民币还会对美元升值，对一篮子货币继续贬值。”一股份行交易员称。

另有交易员表示，估计美联储不会容许美元持续下行，而是希望其区间震荡，以帮助其货币政策正常化的管理。“否则年内加息预期没了，但做了加息动作，可能给市场带来比较大的动荡。”他称。

路透计算的周五人民币CFETS指数继续下跌至97.12的记录新低。其中美元兑人民币中间价大幅回升0.56%，创2005年汇改来最大单日涨幅，但日元兑人民币单日跌幅达2.66%拖累指数下行。另外SDR篮子的人民币指数周五小幅回升至97.04，周四则创97.02的记录低点。

欧洲央行首席经济学家Peter Praet周五对一家西班牙媒体表示，只有在通胀前景明显恶化的情况下欧洲央行才有可能进一步降息，但短期看不到这种可能性。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.4751元，上日收报6.4818元，夜盘终报6.4779元。今日人民币兑美元中间价 报6.4589元，上日中间价为6.4954元。人民币兑美元即期成交额 为90.1亿美元，上日半日为108.11亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周五创下18个月高点，在日本央行上日未进一步扩大货币刺激之后保持坚挺。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6525元, 上日尾盘为6.6553元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.481元, 上一交易日尾盘报6.4853元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4746；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。