香港房地产：3月住宅楼价指数连跌六个月，创一年半新低

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月29日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，3月全港私人住宅楼价指数连续第六个月下跌，按月跌幅1.3%虽比2月的1.9%稍缓，但指数创一年半来新低，亦较去年9月的历史高位回落近12%。
其中，以面积大小划分的A至E五类住宅物业中，A-C类中小型单位月内平均售价跌1.3%，高于D及E类大型单位0.9%的跌幅。
A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别下挫1.1%、1.7%及0.08%。至于D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价则按月下滑1.1%及持平。
受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始由升转跌，楼市正式进入调整期，至今楼价已连跌六个月，楼市气氛疲弱，成交量亦大跌。
不过，近期住宅市场交投则见回升，据美联物业数据，4月1-26日的一二手住宅注册量达3,991宗，较3月全月增逾五成，且为今年以来的新高。但若与去年同期比较，4月成交量仍大跌约五成。
此外，政府今天公布的首季度住私人住宅供应数字显示，未来三、四年的潜在供应增至9.2万个，再创有纪录以来的新高，供应增加而市场购买力转弱，将为楼市添压。
租金方面，3月整体私人住宅租金虽然继续回落0.37%，但跌幅比2月的2.9%明显收窄。当中A-C类中小住宅的租金跌0.3%，低于D、E类大单位0.9%的跌幅。
政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计截至4月17日香港住宅楼价按月跌约0.34%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。