香港房地产：3月住宅楼价指数连跌六个月，创一年半新低

路透香港4月29日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，3月全港私人住宅楼价指数连续第六个月下跌，按月跌幅1.3%虽比2月的1.9%稍缓，但指数创一年半来新低，亦较去年9月的历史高位回落近12%。

其中，以面积大小划分的A至E五类住宅物业中，A-C类中小型单位月内平均售价跌1.3%，高于D及E类大型单位0.9%的跌幅。

A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别下挫1.1%、1.7%及0.08%。至于D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价则按月下滑1.1%及持平。

受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始由升转跌，楼市正式进入调整期，至今楼价已连跌六个月，楼市气氛疲弱，成交量亦大跌。

不过，近期住宅市场交投则见回升，据美联物业数据，4月1-26日的一二手住宅注册量达3,991宗，较3月全月增逾五成，且为今年以来的新高。但若与去年同期比较，4月成交量仍大跌约五成。

此外，政府今天公布的首季度住私人住宅供应数字显示，未来三、四年的潜在供应增至9.2万个，再创有纪录以来的新高，供应增加而市场购买力转弱，将为楼市添压。

租金方面，3月整体私人住宅租金虽然继续回落0.37%，但跌幅比2月的2.9%明显收窄。当中A-C类中小住宅的租金跌0.3%，低于D、E类大单位0.9%的跌幅。