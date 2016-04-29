中国货币市场：无视逆回购大量净回笼资金继续宽松，节后流动性亦无忧

路透北京4月29日 - 中国银行间市场周五资金面维持宽松态势，虽然央行公开市场今日 大规模净回笼，但大行等机构资金融出充足，各期限品种供给无忧；随着营改增政策的实施 ，市场对节后资金面看法不一，但整体仍认为并不会导致流动性过分紧张的局面。 “挺宽松的，大行都在出，而一些券商基金基本上自己都能搞定头寸，只是需要找个桥 过一下而已。”华中一银行交易员说。 她并称，今日公开市场大规模净回笼并未影响流动性形势，但市场对节后营改增政策可 能提升资金成本的担忧仍然存在，“还是要观望一下，但活还是得做，只是有可能会付出更 高的成本了。” 中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币七天期逆回购操作，到期量为2,400亿元； 据此计算，本周转为净回笼2,900亿元，上周则为净投放6,800亿元，创历史新高。 上海一银行交易员表示，今日利率债融资比较容易，信用债则需要加点，“不过资金挺 松的，月末可能也有一些财政的投放吧...今天所有资金都跨月了，所以（跨月需求）这方 面也没什么影响。” 不过她对节后资金面相对乐观，她认为，目前营改增的影响已经有所体现，前期跨月资 金价格均有上浮，加上月初银行备付金下来后，届时流动性没有问题。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0551 1.9887 +6.64 七天 2.4039 2.4745 -7.06 14天 2.8221 2.8757 -5.36 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.0400 1.1000 +94.00 七天 1.9450 1.5600 +38.50 14天 1.9050 1.7150 +19.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0700 2.0100 +6.00 七天 2.5000 2.6000 -10.00 14天 2.8200 2.9500 -13.00 Shibor 其中:隔夜 2.0490 2.0210 +2.80 七天 2.3860 2.3680 +1.80 三个月 2.9080 2.8925 +1.55 (完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)