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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 12:11 BJT

中国货币市场：无视逆回购大量净回笼资金继续宽松，节后流动性亦无忧

路透北京4月29日 - 中国银行间市场周五资金面维持宽松态势，虽然央行公开市场今日
大规模净回笼，但大行等机构资金融出充足，各期限品种供给无忧；随着营改增政策的实施
，市场对节后资金面看法不一，但整体仍认为并不会导致流动性过分紧张的局面。
    
    “挺宽松的，大行都在出，而一些券商基金基本上自己都能搞定头寸，只是需要找个桥
过一下而已。”华中一银行交易员说。
    
    她并称，今日公开市场大规模净回笼并未影响流动性形势，但市场对节后营改增政策可
能提升资金成本的担忧仍然存在，“还是要观望一下，但活还是得做，只是有可能会付出更
高的成本了。”
    
    中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币七天期逆回购操作，到期量为2,400亿元；
据此计算，本周转为净回笼2,900亿元，上周则为净投放6,800亿元，创历史新高。 
    
    上海一银行交易员表示，今日利率债融资比较容易，信用债则需要加点，“不过资金挺
松的，月末可能也有一些财政的投放吧...今天所有资金都跨月了，所以（跨月需求）这方
面也没什么影响。”
    
    不过她对节后资金面相对乐观，她认为，目前营改增的影响已经有所体现，前期跨月资
金价格均有上浮，加上月初银行备付金下来后，届时流动性没有问题。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:02                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.0551     1.9887      +6.64
      七天                     2.4039     2.4745      -7.06
                                                  
      14天                     2.8221     2.8757      -5.36
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.0400     1.1000     +94.00
                                                  
      七天                     1.9450     1.5600     +38.50
                                                  
      14天                     1.9050     1.7150     +19.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0700     2.0100      +6.00
                                                  
      七天                     2.5000     2.6000     -10.00
                                                  
      14天                     2.8200     2.9500     -13.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0490     2.0210      +2.80
                                                  
       七天                    2.3860     2.3680      +1.80
                                                  
       三个月                  2.9080     2.8925      +1.55
                                                  
 (完)

 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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