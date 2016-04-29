中国货币市场：无视逆回购大量净回笼资金继续宽松，节后流动性亦无忧

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月29日 - 中国银行间市场周五资金面维持宽松态势，虽然央行公开市场今日 大规模净回笼，但大行等机构资金融出充足，各期限品种供给无忧；随着营改增政策的实施 ，市场对节后资金面看法不一，但整体仍认为并不会导致流动性过分紧张的局面。 “挺宽松的，大行都在出，而一些券商基金基本上自己都能搞定头寸，只是需要找个桥 过一下而已。”华中一银行交易员说。 她并称，今日公开市场大规模净回笼并未影响流动性形势，但市场对节后营改增政策可 能提升资金成本的担忧仍然存在，“还是要观望一下，但活还是得做，只是有可能会付出更 高的成本了。” 中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币七天期逆回购操作，到期量为2,400亿元； 据此计算，本周转为净回笼2,900亿元，上周则为净投放6,800亿元，创历史新高。 上海一银行交易员表示，今日利率债融资比较容易，信用债则需要加点，“不过资金挺 松的，月末可能也有一些财政的投放吧...今天所有资金都跨月了，所以（跨月需求）这方 面也没什么影响。” 不过她对节后资金面相对乐观，她认为，目前营改增的影响已经有所体现，前期跨月资 金价格均有上浮，加上月初银行备付金下来后，届时流动性没有问题。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0551 1.9887 +6.64 七天 2.4039 2.4745 -7.06 14天 2.8221 2.8757 -5.36 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.0400 1.1000 +94.00 七天 1.9450 1.5600 +38.50 14天 1.9050 1.7150 +19.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0700 2.0100 +6.00 七天 2.5000 2.6000 -10.00 14天 2.8200 2.9500 -13.00 Shibor 其中:隔夜 2.0490 2.0210 +2.80 七天 2.3860 2.3680 +1.80 三个月 2.9080 2.8925 +1.55 (完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。