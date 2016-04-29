中国债市动态：利率债收益率稍涨，提前兑付警报解除城投债大幅回暖

路透上海4月29日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势稍有分化，利率债收益率稍涨，而随着河北宣化北山和海南交投两公司提前兑付警报解除，城投债迎来利好，收益率降幅较为明显。

交易员指出，螺纹钢、铁矿等黑色系大宗商品在调整后再现大涨，而最新经济数据近期也将陆续发布，预计基本面回暖仍在途中，将继续抑制债市情绪，短线或仍维持偏弱震荡。

“比平时清淡些，（利率债）上了2bp（基点），信用（城投）债现在收益率还可以了，有些人委外直接拿进来持有，就可以cover（覆盖）成本，”上海一券商交易员称。

深圳一基金公司交易员谈到，早盘城投债暖意融融，收益率下行了5-10个bp，提前兑付风险的化解令城投债重新成为宠儿，“目前看唯一一个还没出事儿的领域，不过一旦出一单违约就完了。”

两家计划提前赎回债券的城投公司--河北宣化北山工业园投资公司和海南省交通投资控股有限公司周四双双公告称，取消原定召开的持有人会议，终止债券赎回事宜。

此前河北宣化北山城投和海南交通投资控股先后抛出提前赎回债券计划，造成“另类违约”风险，令本已风险事件频发的信用债市场雪上加霜。

中信建设证券宏观债券研究团队认为，仅隔一周两家发行人对会议的终止公告已经给予资本市场明确的态度，这表明在目前市场下，城投平台会严格遵守资本市场规则操作，而短期内也难有城投企业再出现诸如提前偿付一类公告；近期的调整恰恰打开了偿债基本面良好的城投债介入空间。

一级市场方面，财政部上午招标的三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1838%，边际中标收益率为2.2345%，投标倍数3.23倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.4350%/3.41%，上日尾盘为3.4075%/3.3875%。剩余期限近10年的国债160004券最新报价 在2.92%/2.87%，上日尾盘为2.8950%/2.87%。