中国新债：进出口行下周四将增发至多150亿元固息债，期限三至10年

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月29日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周四(5月5日)在银行间债市招标增发至多150亿元人民币固息金融债，期限三年、五年和10年。
上述三期债为今年1-3期的增发债，票面利率依次为2.82%、3.07%和3.33%。
具体发行条款如下：
第1-3期增发债
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招标规模上限 3/5/10年：50亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 5月5日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 5月9日
起息日 2月22日
发行期 5/5-5/9
上市日 5月11日
手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。