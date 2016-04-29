《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月29日

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月29日 - 随着缴税因素冲击渐消，中国央行公开市场本周缩量逆回购，转为净回笼；不过辅以 MLF月内第三次操作，资金面逐步恢复宽松局面。分析师表示，央行目前坚持稳健中性政策基调为主，并无主 动收紧或者宽松的意图，仍视流动性情况采取适当对冲操作。 他们并指出，考虑到宏观经济虽出现改善迹象，但下行压力仍大，政策收紧可能性并不大；而且5月资金 面仍面临营改增政策扰动，预计未来还将通过逆回购和MLF适度熨平波动， 保持资金供给平衡；同时监管层防 范金融过度杠杆风险，亦令短期降准等政策出台可能性不大。。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +5,700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/23-4/29 -- -- -- 5,800 8,700 -- -2,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/16-4/22 -- -- -- 8,700 1,900 -- +6,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/9-4/15 -- -- -- 1,900 1,200 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/8 -- -- -- 1,200 3,950 -- -2,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/26-4/1 -- -- -- 3,950 3,800 -- 150 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/19-3/25 -- -- -- 3,800 2,000 -- 1,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/12-3/18 -- -- -- 2,000 1,150 -- 850 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/5-3/11 -- -- -- 1,150 3,200 -- -2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/4 -- -- -- 3,200 11,600 -- -8,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/20-2/26 -- -- -- 8,800 9,600 -- -800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/15-2/19 -- -- -- 1,400 5,950 -- -4,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/7-2/14 -- -- -- 100 -- -- +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/6 -- -- -- 6,200 1,800 -- +4,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/29 -- -- -- 8,800 1,900 -1,500 +5,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,400 1,500 +4,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,000 -- +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 100 -- +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。(完) (发稿 吴芳； 审校 边竞)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。