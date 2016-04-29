新闻稿：2016年中国证券公司能否经受盈利能力下降的考验--标普

香港，2016年4月29日—中国证券公司较低的财务杠杆和对股票质押贷款保守的借贷标准将帮助它们抵御2016年盈利能力显着下降带来的影响，标准普尔评级服务在今日发布的题为《2016年中国证券公司能够克服市场大幅波动的影响》的报告中如是表示。 标准普尔资深董事廖强表示：“2016年中国证券业的主要风险包括持续低落的市场人气、中国债券市场违约上升以及监管风险加剧。” 尽管如此，这一行业盈利能力削弱不会影响标准普尔对证券公司资本、财务杠杆和利润的评估意见。 廖强表示：“我们认为，中国证券业有能力克服所面临的挑战。但如果政府决策部门以牺牲证券公司信用状况为代价加大对股市的干预力度，而且我们认为证券公司的信用缓冲不足以抵消这种干预带来的压力，我们依然可能下调部分中国证券公司的评级。” 标准普尔认为，中国证券业2015年的出色财务表现主要受益于行业状况的变化。中国金融市场的快速深化（以放松管制和金融脱媒为标志）为证券公司带来了大量业务，帮助它们在2015年中期经受住股票市场大幅动荡和政府特别干预的不利影响。 证券公司极低的信贷损失不仅推动它们2015年财务表现保持强劲，而且支持其风险部位，我们认为大多数公司的风险部位处于适当水平。但是，我们认为，随着中国经济增长放缓以及政府为削减过剩产能进行供给侧改革，企业债违约增加，2016年证券公司的信贷损失可能显着增加。 标准普尔认为，下列两项制度性特征是支持中国证券公司稳健融资状况和充足流动性的主要因素：（1）监管层将财务杠杆上限控制在5倍；以及（2）严格将客户资产与公司资产隔离。尽管证券公司的融资和流动性指标在过去几年一直下降，但由于它们财务杠杆较低以及对长期资产的投资规模相对较小，因此融资比率似乎保持良好。 只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）