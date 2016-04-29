新闻稿：2016年中国证券公司能否经受盈利能力下降的考验--标普

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2016年4月29日—中国证券公司较低的财务杠杆和对股票质押贷款保守的借贷标准将帮助它们抵御2016年盈利能力显着下降带来的影响，标准普尔评级服务在今日发布的题为《2016年中国证券公司能够克服市场大幅波动的影响》的报告中如是表示。 标准普尔资深董事廖强表示：“2016年中国证券业的主要风险包括持续低落的市场人气、中国债券市场违约上升以及监管风险加剧。” 尽管如此，这一行业盈利能力削弱不会影响标准普尔对证券公司资本、财务杠杆和利润的评估意见。 廖强表示：“我们认为，中国证券业有能力克服所面临的挑战。但如果政府决策部门以牺牲证券公司信用状况为代价加大对股市的干预力度，而且我们认为证券公司的信用缓冲不足以抵消这种干预带来的压力，我们依然可能下调部分中国证券公司的评级。” 标准普尔认为，中国证券业2015年的出色财务表现主要受益于行业状况的变化。中国金融市场的快速深化（以放松管制和金融脱媒为标志）为证券公司带来了大量业务，帮助它们在2015年中期经受住股票市场大幅动荡和政府特别干预的不利影响。 证券公司极低的信贷损失不仅推动它们2015年财务表现保持强劲，而且支持其风险部位，我们认为大多数公司的风险部位处于适当水平。但是，我们认为，随着中国经济增长放缓以及政府为削减过剩产能进行供给侧改革，企业债违约增加，2016年证券公司的信贷损失可能显着增加。 标准普尔认为，下列两项制度性特征是支持中国证券公司稳健融资状况和充足流动性的主要因素：（1）监管层将财务杠杆上限控制在5倍；以及（2）严格将客户资产与公司资产隔离。尽管证券公司的融资和流动性指标在过去几年一直下降，但由于它们财务杠杆较低以及对长期资产的投资规模相对较小，因此融资比率似乎保持良好。 只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。