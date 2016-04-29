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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 12:36 BJT

香港个股：粤海投资成为东莞PPP公路项目成交供应商，建设费近48亿元

路透香港4月29日 - 广东省政府驻港企业--粤海投资 周五称，该公司已成为东莞若干公私合伙制（PPP）项目的成交供应商，项目的总建设费用预算将不超过47.54亿元人民币。

专注于供水、酒店和电力业务的粤海投资于联交所的声明称，东莞市谢岗镇人民政府公告表示该公司成为银瓶创新区若干公路的PPP项目成交供应商，但双方目前仍就项目条款商议中，未达成协议。

公司并称，若PPP项目予以进行，将包括于银瓶创新区内兴建若干公路、连接线和市政道路、以及相关的给排水、绿化及照明等附属配套设施。

粤海投资周五早盘收升1.32%，10.78港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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