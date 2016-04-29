香港个股：粤海投资成为东莞PPP公路项目成交供应商，建设费近48亿元

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月29日 - 广东省政府驻港企业--粤海投资 周五称，该公司已成为东莞若干公私合伙制（PPP）项目的成交供应商，项目的总建设费用预算将不超过47.54亿元人民币。
专注于供水、酒店和电力业务的粤海投资于联交所的声明称，东莞市谢岗镇人民政府公告表示该公司成为银瓶创新区若干公路的PPP项目成交供应商，但双方目前仍就项目条款商议中，未达成协议。
公司并称，若PPP项目予以进行，将包括于银瓶创新区内兴建若干公路、连接线和市政道路、以及相关的给排水、绿化及照明等附属配套设施。
粤海投资周五早盘收升1.32%，10.78港元。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。