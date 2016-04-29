香港个股：凤凰医疗早盘尾段抽升近7%后下午停牌，待公布建议收购交易

路透香港4月29日 - 中国最大私立医院营运商--鳯凰医疗集团有限公司 周五早盘尾段突然抽升近7%后下午停牌，待公布建议收购交易之公告。

该股于早盘大部分时间呈好淡争持格局，但在最后30分钟交易时段突然上扬，收升6.9%，报11.78港元，成交亦明显增加。

该公司其后于联交所一份声明中称，其股份自下午1时正起短暂停牌。

鳯凰医疗此前与中国华润集团旗下的华润医疗集团订立具约束力的条款书，有条件同意地收购华润医疗旗下47家医疗机构及3家养老机构，代价约37.22亿港元将以发行新股支付，华润医疗将成为凤凰医疗的控股股东。 （完）

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