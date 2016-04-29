香港个股：凤凰医疗早盘尾段抽升近7%后下午停牌，待公布建议收购交易

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月29日 - 中国最大私立医院营运商--鳯凰医疗集团有限公司 周五早盘尾段突然抽升近7%后下午停牌，待公布建议收购交易之公告。
该股于早盘大部分时间呈好淡争持格局，但在最后30分钟交易时段突然上扬，收升6.9%，报11.78港元，成交亦明显增加。
该公司其后于联交所一份声明中称，其股份自下午1时正起短暂停牌。
鳯凰医疗此前与中国华润集团旗下的华润医疗集团订立具约束力的条款书，有条件同意地收购华润医疗旗下47家医疗机构及3家养老机构，代价约37.22亿港元将以发行新股支付，华润医疗将成为凤凰医疗的控股股东。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。