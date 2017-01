《路透晚报》--4月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要:

【政经】

--台湾数据:首季GDP连三季衰退略逊预期,料央行6月仍会降息以刺激经济

台湾第一季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.84%,略逊市场预期 ,亦为连续第三季衰退,主因出口不佳拖累,且民间投资也不如预期。分析师认为,为刺激 经济,央行6月降息机会仍高。

--中国经济:国家电网将实施新一轮农网改造升级工程,总投资5,222亿元

新华社援引中国国家电网公司消息,国网将实施新一轮农网改造升级工程,总投资5,222亿元人民币,计划到2020年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖。

--香港数据:3月M-3货币供应按年增加3.6%--金管局

香港金融管理局(HKMA)公布2016年3月货 币供应数据,其中M-3按年增加3.6%。

--香港房地产:未来三至四年潜在私人住宅供应续创新高,楼价跌势稍缓--政府

香港运输及房屋局发表的数字显示,截至首季末,未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增5.7%或5,000个,达9.2万个,再攀至有纪录以来新高。同时,期内施工量大增令建筑中但未预售单位升至6.5万个的历史新高。分析指,若供过于求情况由楼花延伸至现楼,将对楼价及经济均有负面影响。

--台湾房地产:大台北二手房4月交易量价俱扬,因央行松绑管制--信义房屋

台湾最大房屋仲介商--信义房屋表示,台湾央行大幅松绑房市管制措施后,4月包括台北市、新北市与桃园市交易量较上月均出现12%以上的成长,台北市、新北市成交单价更止跌反弹。

【金融】

--《分析》中国债转股为“后刚兑”时代无奈选项,金融风险难实质隔离

尽管中国信用债市场早已打破刚性兑付的魔咒,但为降低实体经济巨大偿债压力和银行信贷风险,中国政府正计划重启债转股。不过,作为“后刚兑”时代债权人处置坏账的不得已选项,新一轮债转股能否实现实质性隔离金融风险的核心目标,恐难有定论。

--中国黄金:一季度黄金产量同比增长0.78%至111.563吨--黄金协会

人民日报援引中国黄金协会最新统计数据称,中国一季度黄金产量同比增长0.78%至111.563吨。

【固定收益】

--《分析》中国央行偏爱MLF+逆回购模式维稳流动性,短期降准料难轻易动用

随着缴税因素冲击渐消,中国央行公开市场本周缩量逆回购,转为净回笼;不过辅以MLF月内第三次操作,资金面逐步恢复宽松局面。分析师表示,央行目前坚持稳健中性政策基调为主,并无主动收紧或者宽松的意图,仍视流动性情况采取适当对冲操作。

--中国企业:铁物总公司由诚通集团托管,成立管委会负责债务重组--国资委

中国铁路物资公司的债务危机化解显现曙光。国务院国有资产监督管理委员会周五称,决定由中国诚通控股集团对中国铁路物资(集团)总公司实施托管,并成立中国铁物管理委员会,管理委员会主要职责是负责中国铁物债务重组、风险损失追偿、业务整合、资产盘活等工作。

--《中国债市每日综述》现券窄幅盘整,节前交投清淡等待更多数据指引

4月最后一天,中国银行间市场资金面稳中向宽,现券以窄幅整理为主,其中10年左右利率债收益率小升,但因五一小长假将至,成交清淡。在两期城投债提前兑付另类违约风险解除后,信用债市场压力稍缓。

--中国票据市场:转贴利率下行明显,宽资金及信用债违约助推买票需求

中国票据市场本周转贴利率下行明显,电票品种跌破3%。市场人士表示,本周在逆回购和MLF(中期借贷便利)联合操作背景下,银行间资金面重回宽松,同时信用债风险事件不断,避险需求引发机构配置票据资产积极性,推动转贴利率下行逾10个基点。

--中国证券:深交所修订交易规则,债券回购和组合订单取消协议大宗交易

中国深圳证券交易所公布修订后的交易规则等新规定,修订内容包括债券质押式回购和组合订单不再采用协议大宗交易方式,债券协议大宗交易实行实时成交确认和行情揭示。

--新债招标:中国三个月期贴现国债加权收益率2.1838%--业内人士

业内人士透露,中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债,加权中标收益率为2.1838%,边际中标收益率为2.2345%,投标倍数3.23倍。

【外汇】

--《人民币综述》营改增后跨境金融机构暗叫苦,部分业务税负不减反增添愁绪

从5月1号起,中国营业税将淡出历史舞台,营改增全面推开对接进入最后一公里冲刺 。不过,目前一些条款反对金融业的跨境业务造成“税负增加”,给不少中外机构带来了些许苦恼。业内人士 认为,金融业营改增试点可能还有较长的一段路要走。

--中国汇市:人民币先扬后抑收盘小跌,美指续疲弱汇价有望考验6.45支撑

人民币兑美元即期周五收盘小跌,中间价则随隔夜美指大涨逾300点。交易员称,开盘后人民币随美指和中间价大幅走升,但空头头寸随即快速回补,而市场又未见大行提供美元流动性,人民币遂逐渐回吐涨幅,最终收盘小幅下跌。

--中国外汇:天津与新加坡跨境人民币创新业务试点启动--新华

新华社援引中国人民银行天津分行消息称,天津生态城跨境人民币创新业务试点扩展至天津全市范围,天津与新加坡跨境人民币创新业务试点启动。

【证券/行业】

--中国股市:沪综指收跌至一个月新低,入市意愿不强成交量持续低迷

中国股市沪综指缩量收跌至一个月新低。分析师指出,本周大盘走势犹豫,多数时间缩量盘整,全周指数在窄幅区间内震荡。近期市场担心信用违约风险加剧,场外资金入市意愿不强,另外监管层对期货市场和非法融资加强监管,亦令投资者情绪更趋谨慎。

--《技术分析》中国股市沪综指将下破60日均线

中国股市沪综指本周低位震荡,国家队护盘贯穿全周。技术面显示,均线和指标系统均继续向弱,大盘重心持续下移,量能萎缩显示人气涣散,料短线大盘将下破60日均线,护盘不仅无法扭转跌势,并为未来大幅挫跌积累动能;中线看,此前两个多月的反弹终结,大盘转入震荡下跌,10周均线跌破后跌势将放大,目标至少达2,800点一线。

--《独家新闻》:监管层要求三大商交所控制大宗商品日内投机交易--消息

三位了解情况的消息人士透露,中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易,避免交易量和波动率过大。交易所并分别已约谈无产业背景、投机过重的交易大户,要求他们降低仓位并减少交易。

--《焦点》中国螺纹钢出其不意逆袭,原油期货痛失商品交易之王宝座

长期以来被奉为大宗商品交易之王的原油期货如今已经丧失了主导地位,其在资源领域交易最活跃、最有价值的衍生品的地位遇到了始料未及的挑战者:中国螺纹钢。

--路透调查:中国基金经理未来三个月股票建议配比续降,债券创16个月新低

路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比续降至五个 月低点,债券建议配比亦创16个月新低。近期国内信用债市场违约风险事件不断,牵连股市结束反弹呈弱势震 荡,基金经理纷纷降低股债持仓。

--《台湾金融市场一周展望》外资提前落跑,台股阴霾笼罩五月难见晴天

英文有句俗谚: Sell in May, and go away.而在进入5月之前,外资本周已提早在台湾股市同步大幅出脱期货和现货,这一反转讯号令多头顿失依靠,台股5月或陷入低档整理。

--中美贸易:宝钢集团称美国钢铁公司对其三项指控毫无依据,完全不符事实

基于美国钢铁公司近日对中国宝钢集团阴谋价格控制、盗用商业秘密等三项指控,宝钢集团回应称,这三项指控毫无依据,完全不符事实,特别是关于宝钢盗用商业秘密的指控,源于美国钢铁公司的无端猜测和主观臆断,更是无稽之谈。

--香港个股:中芯国际斥资逾26亿元人民币认购长电科技A股,将成单一大股东