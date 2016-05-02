主要国家经济指标预测--5月2日****

路透5月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 4月 -- 持平 0130 澳洲NAB企业现况指数 4月 -- 正12 企业信心指数 -- 正6 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 49.5 0200 日本日经制造业PMI 4月 -- 48.0 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- -0.2% 0730 瑞士制造业PMI 4月 52.8 53.2 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 53.0 53.5 0750 法国Markit制造业PMI 4月 48.3 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 4月 51.9 51.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月终值 51.5 51.5 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 4月 -- 51.5 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 50.8 1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.3% -0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 51.4 51.8 制造业投入物价分项指数 52.0 51.5 制造业就业分项指数 49.0 48.1 制造业新订单分项指数 -- 58.3 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,698.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% -0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% 5月2-9日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -0.4% +2.6% (较上年同期) 截至4月的三个月 +9.6% +10.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月29日(五) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 4月 +6.2% -- 企业自身活动指数 +32.1% -- 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -0.2% -- (较上年同期) +1.2% -- 0130 澳洲民间部门信贷 3月 +0.4% +0.6% 房屋信贷 +0.5% -- 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.5% +0.4% 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -1.1% +0.3% (较上年同期) +0.7% +2.2% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 -0.1% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.3% -- 0700 瑞士KOF领先指标 4月 102.7 102.8 0800 意大利失业率 3月 11.4% 11.7% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加18.83 增加13.00 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加74.35 增加37.00 抵押贷款批准件数(件) 71,357 74,500 M4货供额(较前月) -0.4% -- 0900 意大利CPI(较前月) 4月初值 持平 +0.2% (较上年同期) -0.4% -0.2% HICP(较前月) +0.3% +0.6% (较上年同期) -0.3% -0.1% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 -0.2% -0.1% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.7% +0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.4% 0900 欧元区失业率 3月 10.2% 10.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.2% -- (较上年同期) -3.4% -- 1230 美国实质个人支出(较前月) 3月 持平 -- 个人所得(较前月) +0.4% +0.3% 经调整后的个人支出 +0.1% +0.2% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% -- PCE物价指数(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +0.8% -- 1230 美国薪资 第一季 +0.7% -- 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -0.1% -0.1% 1230 加拿大生产者物价指数(较前月) 3月 -0.6% +0.1% (较上年同期) -2.1% -- 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 50.4 53.0 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 89.0 90.0 现况指数 106.7 106.0 预期指数 77.6 80.2 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 3月 +1.6% -- 5月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 4月初值 -11.2% -11.0% 进口(较上年同期) -14.9% -12.5% 贸易收支(亿美元) 顺差88 -- 2300 韩国经常账收支(亿美元) 3月 顺差100.7 -- 2330 澳洲AIG制造业指数 4月 53.4 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/张若琪；审校 李春喜)