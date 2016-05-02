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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 08:15 BJT

****主要国家经济指标预测--5月2日****

路透5月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
      
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值

    5月2日(一)
    0100 澳洲MI通胀指标(较前月)                        4月         --       持平
    0130 澳洲NAB企业现况指数                           4月         --       正12
                企业信心指数                                       --        正6
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      4月         --       49.5
    0200 日本日经制造业PMI                             4月         --       48.0
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                      3月         --      -0.2%
    0730 瑞士制造业PMI                                 4月        52.8      53.2
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   4月        53.0      53.5
    0750 法国Markit制造业PMI                           4月        48.3      48.3
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       4月        51.9      51.9
    0800 欧元区Markit制造业PMI                     4月终值        51.5      51.5
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                4月         --       51.5
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       4月终值         --       50.8
    1400 美国建筑支出(较前月)                          3月       +0.3%     -0.5%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               4月        51.4      51.8
             制造业投入物价分项指数                               52.0      51.5
             制造业就业分项指数                                   49.0      48.1
             制造业新订单分项指数                                  --       58.3
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          4月         --    3,698.4
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月       +0.1%     -0.3%
                                (较上年同期)                     +1.0%     +1.0%
     
    5月2-9日
    0700 英国Halifax房屋价格(较前月)                   4月       -0.4%     +2.6%
                       (较上年同期)        截至4月的三个月       +9.6%    +10.1%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值      预估值
    
    4月29日(五)
    0100 新西兰NBNZ企业展望指数                        4月      +6.2%        -- 
                   企业自身活动指数                            +32.1%        --
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第一季      -0.2%        -- 
                            (较上年同期)                        +1.2%        -- 
    0130 澳洲民间部门信贷                              3月      +0.4%     +0.6%
             房屋信贷                                           +0.5%        -- 
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季初值      +0.5%     +0.4% 
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      3月      -1.1%     +0.3%
                     (较上年同期)                               +0.7%     +2.2%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  4月初值      -0.1%     -0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               3月      +0.3%       -- 
    0700 瑞士KOF领先指标                               4月      102.7     102.8
    0800 意大利失业率                                  3月      11.4%     11.7%
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        3月  增加18.83 增加13.00
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加74.35 增加37.00
             抵押贷款批准件数(件)                              71,357    74,500
             M4货供额(较前月)                                   -0.4%       --
    0900 意大利CPI(较前月)                         4月初值       持平     +0.2%
                  (较上年同期)                                  -0.4%     -0.2%
               HICP(较前月)                                     +0.3%     +0.6%
                   (较上年同期)                                 -0.3%     -0.1%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    4月初值      -0.2%     -0.1%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                 +0.7%     +0.9%
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第一季初值      +0.6%     +0.4%
                  (较上年同期)                                  +1.6%     +1.4%
    0900 欧元区失业率                                  3月      10.2%     10.3%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             3月      +0.2%       -- 
                                  (较上年同期)                  -3.4%       -- 
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      3月       持平       --
             个人所得(较前月)                                   +0.4%     +0.3%
             经调整后的个人支出                                 +0.1%     +0.2%
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.1%     +0.1%
                            (较上年同期)                        +1.6%       --
             PCE物价指数(较前月)                                +0.1%       --
                        (较上年同期)                            +0.8%       -- 
    1230 美国薪资                                   第一季      +0.7%       -- 
             雇佣成本指数                                       +0.6%     +0.6%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               2月      -0.1%     -0.1%
    1230 加拿大生产者物价指数(较前月)                  3月      -0.6%     +0.1%
                             (较上年同期)                       -2.1%       --
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 4月       50.4      53.0
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         4月终值       89.0      90.0
                                  现况指数                      106.7     106.0
                                  预期指数                       77.6      80.2
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             3月      +1.6%       -- 
    
    5月1日(日)
    0000 韩国出口(较上年同期)                   4月初值        -11.2%    -11.0%
             进口(较上年同期)                                  -14.9%    -12.5%
             贸易收支(亿美元)                                  顺差88       -- 
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                     3月        顺差100.7    --
    2330 澳洲AIG制造业指数                          4月        53.4         --
     (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/张若琪；审校 李春喜)

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