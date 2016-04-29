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市场报道 | 2016年 4月 29日 星期五 13:50 BJT

欧股业绩：巴斯夫第一季经调整EBIT下滑8%降幅小于预期

路透德国曼海姆4月29日 - 德国化学大厂巴斯夫(BASF 公布，第一季基本营业利润下降8%，因原油价格下跌给其油气业务部门带来压力。按营收计，巴斯夫是全球最大的化学企业。

第一季经一次性项目调整的息税前利润(EBIT)降至19.1亿欧元，不过下降程度少于预期，分析师的平均预期为下降17%至17.3亿欧元。

巴斯夫依然预计2016年营收大幅下降，经调整的EBIT料略降。但该公司重申目标依然宏伟，将取决于油价表现。(完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)

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