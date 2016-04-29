欧股业绩：巴斯夫第一季经调整EBIT下滑8%降幅小于预期

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透德国曼海姆4月29日 - 德国化学大厂巴斯夫(BASF 公布，第一季基本营业利润下降8%，因原油价格下跌给其油气业务部门带来压力。按营收计，巴斯夫是全球最大的化学企业。
第一季经一次性项目调整的息税前利润(EBIT)降至19.1亿欧元，不过下降程度少于预期，分析师的平均预期为下降17%至17.3亿欧元。
巴斯夫依然预计2016年营收大幅下降，经调整的EBIT料略降。但该公司重申目标依然宏伟，将取决于油价表现。(完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。