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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 13:34 BJT

《全球汇市》日圆持坚并触及18个月高点，因日央行未进一步放松政策

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1390 1.1351 +0.34 +4.88 1.0860

美元/日圆 107.23 108.08 -0.79 -10.86 120.30

欧元/日圆 122.16 122.69 -0.43 -6.37 130.47

美元/瑞郎 0.9634 0.9663 -0.30 -3.83 1.0018

英镑/美元 1.4651 1.4608 +0.29 -0.59 1.4738

美元/加元 1.2525 1.2550 -0.20 -9.49 1.3839

美元/离岸人民币 6.4800 6.4837 -0.06 -1.34 6.5680

澳元/美元 0.7663 0.7625 +0.50 +5.33 0.7275

新西兰元/美元 0.6978 0.6956 +0.32 +2.24 0.6825

澳元/日圆 82.170 82.390 -0.27 -6.22 87.620

新西兰元/日圆 74.840 75.190 -0.47 -8.71 81.980

英镑/日圆 157.13 157.88 -0.48 -11.34 177.22

澳元/新西兰元 1.0977 1.0949 +0.26 +2.94 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/张若琪/李春喜/蔡美珍；审校 白云/张若琪)

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