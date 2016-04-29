《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆大幅下跌

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
0554GMT
* 美元/日圆跌0.75%，欧元/美元涨0.35%，澳元/美元涨0.47%，新西兰元/美元涨0.23%
* 美元/人民币跌0.04%，美元/韩元涨0.14%，美元/台币跌0.09%，美元/马币(林吉特)涨0.39%
* 香港股市恒生指数跌1.26%，中国沪综指涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.39%，美国原油持平，现货金升0.78%
* 美国经济活动首季全面停滞，但料不会从此一蹶不振
* 中国监管层要求三大商交所控制大宗商品日内投机交易--消息 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。