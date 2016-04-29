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亚洲 | 2016年 4月 29日 星期五 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆大幅下跌

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* 美元/日圆跌0.75%，欧元/美元涨0.35%，澳元/美元涨0.47%，新西兰元/美元涨0.23%

* 美元/人民币跌0.04%，美元/韩元涨0.14%，美元/台币跌0.09%，美元/马币(林吉特)涨0.39%

* 香港股市恒生指数跌1.26%，中国沪综指涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.39%，美国原油持平，现货金升0.78%

* 美国经济活动首季全面停滞，但料不会从此一蹶不振

* 中国监管层要求三大商交所控制大宗商品日内投机交易--消息 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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