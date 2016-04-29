台湾股市：因GDP逊预期收跌逾1%，短线将陷整理观察外资动向

路透台北4月29日 - 台湾股市周五收跌1.13%，周线连两周收中黑(逾1%)。分析师说，继昨日台股跌破季线后，今早公布第一季国内生产总值(GDP)概估略逊市场预期，令大盘进一步跳空下跌；短线将陷整理格局，下周观察重点在外资动向。

台湾加权股价指数 今天收跌1.13%,至8,377.9点；今日成交初值 为764.50亿台币，上交易日修正后为751.37亿。

台湾第一季GDP概估为年衰退0.84%，略逊市场预期，亦为连续第三季衰退，主因出口不佳拖累，且民间投资也不如预期。

〞外资昨天在现货市场由买转卖，今天在期货市场多单又大幅降低，短线大盘将陷入整理格局。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他说，日本央行周四未如市场预期进一步采宽松政策，使外资心态偏保守，昨天指数跌破季线后，今天又跳空往下跌，代表盘面结构较弱势；而五月将公布的企业财报料不会太好，在财报利空冲击下，短线指数恐跌破8,300点半年线。

兆丰投顾一不愿具名分析师亦称，台股经昨日一根长黑跌后，今天又跳空下跌，代表大盘下跌趋势已确立，亦宣告这段期间大盘震荡走势结束，且回到下跌轨道中，短线风险大于利润。

分析师预估，下周二台股指数区间在8,200-8,500点；台湾金融市场下周一(5月2日)因劳动节休市一天。