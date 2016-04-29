台湾股市：因GDP逊预期收跌逾1%，短线将陷整理观察外资动向

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透台北4月29日 - 台湾股市周五收跌1.13%，周线连两周收中黑(逾1%)。分析师说，继昨日台股跌破季线后，今早公布第一季国内生产总值(GDP)概估略逊市场预期，令大盘进一步跳空下跌；短线将陷整理格局，下周观察重点在外资动向。
台湾加权股价指数 今天收跌1.13%,至8,377.9点；今日成交初值 为764.50亿台币，上交易日修正后为751.37亿。
台湾第一季GDP概估为年衰退0.84%，略逊市场预期，亦为连续第三季衰退，主因出口不佳拖累，且民间投资也不如预期。
〞外资昨天在现货市场由买转卖，今天在期货市场多单又大幅降低，短线大盘将陷入整理格局。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。
他说，日本央行周四未如市场预期进一步采宽松政策，使外资心态偏保守，昨天指数跌破季线后，今天又跳空往下跌，代表盘面结构较弱势；而五月将公布的企业财报料不会太好，在财报利空冲击下，短线指数恐跌破8,300点半年线。
兆丰投顾一不愿具名分析师亦称，台股经昨日一根长黑跌后，今天又跳空下跌，代表大盘下跌趋势已确立，亦宣告这段期间大盘震荡走势结束，且回到下跌轨道中，短线风险大于利润。
分析师预估，下周二台股指数区间在8,200-8,500点；台湾金融市场下周一(5月2日)因劳动节休市一天。
本地时间14:46，亚洲主要股市普遍下跌，MSCI亚太明晟指数 则跌0.48%。(完)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。