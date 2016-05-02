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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 10:30 BJT

台湾数据：4月日经PMI跌至49.7，景气轻微放缓

路透台北5月2日 - 以下为2016年4月台湾的日经制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2016年4月 2016年3月

49.7 51.1

**4月份PMI数值录得从3月份的51.1下降至49.7，略低于50.0临界值，显示台湾制造业景气状况轻微放缓。过去三个月来，已有两个月景气状况录得恶化。

**4月份台湾制造商的产量重现收缩，惟收缩率尚算轻微。过去三个月以来，产出已有两月录得收缩。受访厂商普遍表示，产出收缩与新接订单减少、客户需求疲弱有关。

**在整体趋势呈现放缓之际，惟就业逆势而行，4月聘雇规模创下2015年7月以来最快扩张率。部分厂商为协助新产品开发而增加人手。

附注：

1.2015年6月间MARKIT公司宣布，日本媒体公司--日经公司(Nikkei Inc.)将赞助亚洲PMI指数。

2.PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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