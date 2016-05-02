台湾数据：4月日经PMI跌至49.7，景气轻微放缓

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北5月2日 - 以下为2016年4月台湾的日经制造业采购经理人指数(PMI)数据：
2016年4月 2016年3月
49.7 51.1
**4月份PMI数值录得从3月份的51.1下降至49.7，略低于50.0临界值，显示台湾制造业景气状况轻微放缓。过去三个月来，已有两个月景气状况录得恶化。
**4月份台湾制造商的产量重现收缩，惟收缩率尚算轻微。过去三个月以来，产出已有两月录得收缩。受访厂商普遍表示，产出收缩与新接订单减少、客户需求疲弱有关。
**在整体趋势呈现放缓之际，惟就业逆势而行，4月聘雇规模创下2015年7月以来最快扩张率。部分厂商为协助新产品开发而增加人手。
附注：
1.2015年6月间MARKIT公司宣布，日本媒体公司--日经公司(Nikkei Inc.)将赞助亚洲PMI指数。
2.PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。