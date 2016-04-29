欧洲个股：百威英博出售SABM中东欧资产以获得欧盟批准其对前者的收购

路透4月29日 - 百威英博(Anheuser-Busch InBev) 表示，已开始出售SABMiller Plc 在中东欧的全部资产，以便获得欧盟反垄断监管机构对其逾1，000亿美元收购SABMiller案的批准。

此项资产出售先要取决于欧盟执委会批准对SAB的收购案以及收购协议的成功完成。预计百威英博会在今年第二季会完成此项收购。

SAB的中东欧资产包括在匈牙利、罗马尼亚、捷克、斯洛文尼亚和波兰的业务。

百威英博表示，此项剥离计划是在原定的出售SAB旗下Peroni, Grolsch和Meantime啤酒品牌和相关业务之外的。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)