欧洲个股：百威英博出售SABM中东欧资产以获得欧盟批准其对前者的收购

欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透4月29日 - 百威英博(Anheuser-Busch InBev) 表示，已开始出售SABMiller Plc 在中东欧的全部资产，以便获得欧盟反垄断监管机构对其逾1，000亿美元收购SABMiller案的批准。
此项资产出售先要取决于欧盟执委会批准对SAB的收购案以及收购协议的成功完成。预计百威英博会在今年第二季会完成此项收购。
SAB的中东欧资产包括在匈牙利、罗马尼亚、捷克、斯洛文尼亚和波兰的业务。
百威英博表示，此项剥离计划是在原定的出售SAB旗下Peroni, Grolsch和Meantime啤酒品牌和相关业务之外的。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------