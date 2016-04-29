台湾房地产：大台北二手房4月交易量价俱扬，因央行松绑管制--信义房屋

路透台北4月29日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周五表示，台湾央行大幅松绑房市管制措施后，4月包括台北市、新北市与桃园市交易量较上月均出现12%以上的成长，台北市、新北市成交单价更止跌反弹。

信义房屋指出，台北市交易量月增约14%，新北市的交易量也月增约12%，桃园市交易量的增加幅度更达37%。过去一路下跌的房价，跌势也逐渐趋缓，台北市平均房价为每坪(1坪约3.3058平米)61.4万台币，较上月的59.8万增长约2.7%。新北市平均房价为34.4万，亦较上月的33.7万增加约2.1%。

〞大台北房地产之前是政策管制的重灾区，跌的多反弹也会比较明显。〞 信义房屋企研室经理曾敬德说。

曾敬德指出，像是大台北以外的市场，表现不若北部亮眼，4月房市交易量台南市持平，台中市与高雄市出现月衰退的现象，主要还是过去台中与高雄受到选择性管制措施的影响有限，加上房价修正幅度不若北部显着，因而市场交易并未受到政策松绑太多激励。

曾敬德表示，央行的政策松绑让市场递延买气回流，带动交易增加，改善之前流通性欠佳的问题，不过短时间内无法扭转民众对未来房价的保守看法。

信义房屋甫于日前公布台北市第一季房价指数较上年同期减少约10.2%，跌幅居全台首位。

台湾央行于3月理监事会议出乎意料宣布大幅松绑房市管制措施，因房价走缓，且投机客大量减少。