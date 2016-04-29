台湾房地产：大台北二手房4月交易量价俱扬，因央行松绑管制--信义房屋

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透台北4月29日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周五表示，台湾央行大幅松绑房市管制措施后，4月包括台北市、新北市与桃园市交易量较上月均出现12%以上的成长，台北市、新北市成交单价更止跌反弹。
信义房屋指出，台北市交易量月增约14%，新北市的交易量也月增约12%，桃园市交易量的增加幅度更达37%。过去一路下跌的房价，跌势也逐渐趋缓，台北市平均房价为每坪(1坪约3.3058平米)61.4万台币，较上月的59.8万增长约2.7%。新北市平均房价为34.4万，亦较上月的33.7万增加约2.1%。
〞大台北房地产之前是政策管制的重灾区，跌的多反弹也会比较明显。〞 信义房屋企研室经理曾敬德说。
曾敬德指出，像是大台北以外的市场，表现不若北部亮眼，4月房市交易量台南市持平，台中市与高雄市出现月衰退的现象，主要还是过去台中与高雄受到选择性管制措施的影响有限，加上房价修正幅度不若北部显着，因而市场交易并未受到政策松绑太多激励。
曾敬德表示，央行的政策松绑让市场递延买气回流，带动交易增加，改善之前流通性欠佳的问题，不过短时间内无法扭转民众对未来房价的保守看法。
信义房屋甫于日前公布台北市第一季房价指数较上年同期减少约10.2%，跌幅居全台首位。
台湾央行于3月理监事会议出乎意料宣布大幅松绑房市管制措施，因房价走缓，且投机客大量减少。
信义房屋发布的二手房价指数，以及国泰建设 每季发布的预售房价指数，一向是台湾中央银行制定房贷管制规定的主要观察指标。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。