中国票据市场：转贴利率下行明显，宽资金及信用债违约助推买票需求

路透上海4月29日 - 中国票据市场本周转贴利率下行明显，电票品种跌破3%。市场人士表示，本周在逆回购和MLF(中期借贷便利)联合操作背景下，银行间资金面重回宽松，同时信用债风险事件不断，避险需求引发机构配置票据资产积极性，推动转贴利率下行逾10个基点。

交易员并指出，目前看转贴利率下行的可持续性仍不明确，虽然资金面整体压力不算大，但5月面临营改增等因素冲击，可能导致转贴利率小幅反弹的概率较大。

“抢票的机构还挺多的，电票价格已经突破3%了，因为票源比较少，资金面又比较松吧，票据价格就被压下去好多，”华北一银行交易员称，本身也与目前票据资产本身的安全性还是比较高有关。

银行间市场周五资金面维持宽松态势，虽然央行公开市场今日大规模净回笼，但大行等机构资金融出充足，各期限品种供给无忧；随着营改增政策的实施，市场对节后资金面看法不一，但整体仍认为并不会导致流动性过分紧张的局面。

华中一银行交易员表示，本周转贴利率下行，主要是进入二季度以后，贷款投放力度远不及一季度那么大，各行信贷规模宽裕；另一方面则是近期的债券违约，导致大量资金从债市出逃，票据作为一种低风险资产受到这部分资金的追捧。

“不过5月估计会反弹，”上述交易员表示，营改增等的影响尚不确定，转贴利率续跌的可能不大。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价