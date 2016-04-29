背景资料：2016年中国信用债违约一览

路透上海4月29日 - 中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的推 进更令相关企业偿债困难有增无减；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外部 融资的不确定性相应增加。综合而言，2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能 会更加明显。 以下为2016年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 广西有色 13桂有色PPN002 5 4月23日 3年 5.56% 光大银行 PPN 本息违约，兑付日因 金属集团 国开行 假期顺延至4月25日 保定天威 11天威MTN2 15 4月21日 5年 5.70% 建设银行 中票 本息违约 集团 东北特殊 13东特钢MTN002 8 4月12日 5年 5.63% 农业银行 中票 4,504万元应付利息违约 钢集团 中煤集团 15华昱CP001 6 4月6日 1年 6.30% 浦发银行 短融 本息违约 山西华昱能源 4月13日足额偿付本息 东北特殊 15东特钢SCP001 10 4月5日 90天 6.00% 渤海银行 超短融 本息违约，兑付日因 钢集团 假期顺延至4月5日 东北特殊 15东特钢CP001 8 3月28日 1年 6.50% 国开行 短融 本息违约 钢集团 保定天威 13天威PPN001 10 3月27日 3年 5.80% 兴业银行 PPN 本息违约，兑付日遇 集团 上海银行 节假日顺延至3月28日 南京雨润 15雨润CP001 5 3月17日 1年 6.45% 建设银行 短融 本息违约 食品 民生银行 至3月31日兑付全部 本金及全部利息 淄博宏达 15宏达CP001 4 3月8日 1年 8% 浦发银行 短融 本息违约 矿业 3月11日偿付本息 广西有色 13桂有色PPN001 5 2月27日 3年 5.70% 光大银行 PPN 本息违约 金属集团 国开行 保定天威 11天威MTN1 10 2月24日 5年 5.85% 建设银行 中票 本息违约 集团 山东山水 15山水SCP002 8 2月12日 270天 4.50% 招商银行 超短融 本息违约，兑付日遇 水泥集团 节假日顺延至2月14日 亚邦集团 15亚邦CP001 2 2月9日 1年 7.95% 招商银行 短融 本息违约，兑付日遇 节假日顺延至2月14日 3月10日偿付本息 宁德市 13宁德SMECN001 0.25 2月4日 3年 5.80% 兴业银行 集合票据 中债信用增进公司部 夏威食品 分代偿本息总额 重汽集团 13宁德SMECN001 0.35 2月4日 3年 5.80% 兴业银行 集合票据 中债信用增进公司全 福建专用车 部代偿本息总额 青岛三特 13青岛SMECN1 0.6 1月25日 3年 6.00% 恒丰银行 集合票据 中债信用增进公司全 电器集团 部代偿本息总额 云峰集团 15云峰PPN001 10 1月22日 2年 8% 浦发银行 PPN 15云峰PPN001付息违 15云峰PPN003 10 1年 7% 约，其余两期为回售 15云峰PPN005 10 1年 6.8% 行权违约 山东山水 13山水MTN1 18 1月21日 3年 5.44% 兴业银行 中票 本息违约 水泥集团 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 此外，今年以来信用债市场还有如下风险事件： --4月25日，中国邮电器材集团公司公告，因向控股股东中国通用集团公司申请进行专项清产核资工作， 为保护投资者利益，公司愿意提前兑付（赎回）尚在存续期内的15邮电器材CP001 、15邮 电器材SCP001 两期债务融资工具。 --4月21日，河北宣化北山工业园投资公司称，拟以地方政府债置换其发行的企业债“14宣化北山债”， 并申请提前兑付6亿元企业债本金及利息，随后将召开持有人会议审议上述议案；此外海南省交通投资控股公 司亦拟召开持有人会议，审议提前兑付其发行的“14海南交投MTN001”事宜。 而一周后的4月28日，两家公司又双双公告称，取消原定召开的持有人会议，终止债券赎回事宜。 --4月12日，中国中钢股份有限公司公告称，将“10中钢债” 回售登记期再度延长三周 至5月3日结束，这已是10中钢债回售登记第八次延期。 而此前据21世纪经济报道称，中钢集团债务重组方案目前已上报给国资委、银监会并等待国务院的批复， 方案中包含了债转股，占债务的一半。 --4月11日，中国铁路物资公司全部未到期债券宣布暂停交易。作为一家主体评级为AA+的央企发行人，中 铁物资未到期债券的规模高达168亿元，其中48亿元为不到一年的超短期融资券，最近的一期兑付债券为15铁 物资scp004，到期日为2016年5月17日。 对于此次暂停交易的原因，公司公告表述为“论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项”。这也是继保定 天威、二重重装、中钢集团之后，第四家央企发行人曝露公募债兑付风险，但采取大规模暂停交易的尚属首例 。 后续进展方面，全国银行间同业拆借中心(CFETS)4月25日公告，在中铁物资相关债务融资工具恢复正常交 易流通前，投资者需交易转让相关债务融资工具的，可在提交相关交易转让承诺函后进行交易转让。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)