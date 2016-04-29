更正-《全球汇市》日圆料创下2008年以来周线最大涨幅，美元多头投降

(因译文有误，明确内文第八段德国公债遭遇抛售“已经有一年的时间”)

* 美联储及日本央行会议后，美元多头投降

* 日圆触及18个月高点，欧元上涨0.3%

* 美国及全球成长前景疑虑升温

* 中国周日公布PMI数据料为下周市场奠定基调

路透伦敦4月29日 - 日圆周五进一步上涨，延伸日本央行会议结束后以来的涨势，兑美元创下18个月高点，预料将创下2008年金融危机以来单周最大涨幅。

美国成长数据表现惨淡，加上美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议语调审慎，让那些仍旧押注美元走强的对冲基金遭到挤压，目前市场美元仓位状况为一年来首度偏空。

0726 GMT，欧元兑美元 上涨0.25%，推动美元指数下跌0.33%。英镑兑美元触及三个月高位1.4658美元，因过去两周“英国脱欧”疑虑缓解。

“如果你是美元多头，这个星期你就是指望从美联储那里获得支持。当没有如愿时，大家便弃守了，”Millennium Global投资组合联席主管Richard Benson称。

“我会说，美联储的措辞里，有个重要的细微差异(让6月升息机率升高)。美联储可能觉得这个声明会让市场预期有50%概率升息，但市场根本没这么想。”

日圆兑美元周四上涨3%，因日本央行并未进一步扩大货币刺激。

一些日本银行怀疑日圆能否进一步上涨，许多人表示日圆波动的幅度反映出的是对美元信心的缺乏。

不过距离德国公债抛售震动市场已有一年时间，加上美国股市处在纪录高位以及美国经济显露出疲态，这都让人担心5月或会再度迎来市场的动荡。

美国劳工部周四报告，美国首季国内生产总值(GDP)增长年率为0.5%，为2014年首季以来最慢增速。企业加大力度消化积压商品库存也是拖累成长的魁首之一。

“美元失去了很大的动能，”巴克莱驻新加坡外汇和利率策略部门主管Mitul Kotecha说。

新加坡外汇经纪商OANDA的资深交易员Stephen Innes称，日圆的一大主题就是，日本央行周四按兵不动的决定是否只是体现央行持观望的态度，抑或是意味着未来推出任何进一步刺激措施的门槛将更高。

“显然，如果有人赞同当前的货币政策无效以及再次宽松政策的门槛可能推高的看法，这对美元/日圆反弹不是好兆头，”Innes说。

日圆兑欧元 也攀升，欧元跌0.6%至122.01日圆。周四欧元兑日圆跌2.7%。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1378 1.1351 +0.24 +4.77 1.0860

美元/日圆 107.13 108.08 -0.88 -10.95 120.30

欧元/日圆 121.92 122.69 -0.63 -6.55 130.47

美元/瑞郎 0.9629 0.9663 -0.35 -3.88 1.0018

英镑/美元 1.4609 1.4608 +0.01 -0.88 1.4738

美元/加元 1.2524 1.2550 -0.21 -9.50 1.3839

美元/离岸人民币 6.4888 6.4837 +0.08 -1.21 6.5680

澳元/美元 0.7633 0.7625 +0.10 +4.92 0.7275

新西兰元/美元 0.6960 0.6956 +0.06 +1.98 0.6825

欧元/瑞郎 1.0957 1.0969 -0.11 +0.65 1.0886

欧元/英镑 0.7787 0.7771 +0.21 +5.70 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.1714 9.1584 +0.14 +0.01 9.1705

美元/挪威克朗 8.1145 8.1385 -0.29 -8.20 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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