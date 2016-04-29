欧洲个股：保时捷预计今年扭亏为盈，摆脱身为大众股东所承受的亏损

欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透斯图加特4月29日 - 保时捷 预计公司今年将扭亏为盈，作为大众汽车的主要大股东，由于大众受排放丑闻影响在2015年录得巨亏，保时捷对大众汽车的投资也遭遇损失。
家族控股的保时捷目前拥有大众汽车52.2%的普通股。保时捷周五表示，继2015年亏损2.73亿欧元后，预计今年可录得14-24亿欧元的净利。
保时捷称，大众汽车依然有足够的潜力来提升价值，并且重申了身为大股东的责任承诺。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------