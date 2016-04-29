欧洲个股：保时捷预计今年扭亏为盈，摆脱身为大众股东所承受的亏损

路透斯图加特4月29日 - 保时捷 预计公司今年将扭亏为盈，作为大众汽车的主要大股东，由于大众受排放丑闻影响在2015年录得巨亏，保时捷对大众汽车的投资也遭遇损失。

家族控股的保时捷目前拥有大众汽车52.2%的普通股。保时捷周五表示，继2015年亏损2.73亿欧元后，预计今年可录得14-24亿欧元的净利。

保时捷称，大众汽车依然有足够的潜力来提升价值，并且重申了身为大股东的责任承诺。（完）