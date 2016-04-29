欧洲个股：瑞信CEO警告称随着重整计划的推进，2016年获利料承压

路透苏黎世4月29日 - 瑞士信贷 执行长谭天忠(Tidjane Thiam)周五对股东表示，瑞信的重整计划将令2016年获利承压。瑞信2015年录得全年亏损，为2008年以来首见。

“如之前所说，随着企业策略的实施，我们预计瑞信2016年的财务表现将继续受到重整计划的影响。”谭天忠在股东大会上的演讲稿里讲道。

此外，瑞信董事长Urs Rohner也表示，他相信去年10月宣布的战略计划可以让瑞信步入正轨，但计划的实施需要所有相关方在未来两年里积极参与。（完）