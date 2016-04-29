欧洲个股：瑞信CEO警告称随着重整计划的推进，2016年获利料承压

欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透苏黎世4月29日 - 瑞士信贷 执行长谭天忠(Tidjane Thiam)周五对股东表示，瑞信的重整计划将令2016年获利承压。瑞信2015年录得全年亏损，为2008年以来首见。
“如之前所说，随着企业策略的实施，我们预计瑞信2016年的财务表现将继续受到重整计划的影响。”谭天忠在股东大会上的演讲稿里讲道。
此外，瑞信董事长Urs Rohner也表示，他相信去年10月宣布的战略计划可以让瑞信步入正轨，但计划的实施需要所有相关方在未来两年里积极参与。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------