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市场报道 | 2016年 4月 29日 星期五 21:51 BJT

美国热股：GILEAD SCIENCES第一季净利下降，盘初急跌6%

路透4月29日 - 药商GILEAD SCIENCES 第一季净利下降18%，因定价压力导致美国C型肝炎药Harvoni销售下滑。

GILEAD SCIENCES周五盘初急跌6.0%，报91.11美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍/母红)

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