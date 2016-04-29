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货币新闻 | 2016年 4月 30日 星期六 02:38 BJT

标题新闻：美国2月原油日需求同比增长1.5%至1,970万桶，汽油日需求增长6.4%至920万桶－EIA

路透4月29日 - 美国能源资料协会(EIA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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