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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：美国公债价格上涨，因数据疲弱和股市下跌

* 数据不佳使美国第二季经济前景蒙上阴霾
    * 欧元区第一季经济增速为五年来最快
    * 指标10年期公债收益率在4月小幅上涨
    * 达拉斯联储银行总裁柯普朗称可能支持在6月或7月加息

    路透纽约4月29日 - 美国公债价格周五上涨，盘中交投震荡，因美国
经济数据不佳和美股下跌，盖过了欧元区第一季经济成长强劲的影响，后
者一度提振德债和美债收益率攀升。
    
    美国公债收益率盘初的涨势消失，此前美国公布中西部地区工厂活动
，消费者支出和消费者信心数据令人失望。公债收益率转至平盘以下，因
重新平衡投资组合的月底买盘，且标普500指数 下跌1%。
    
    最新的数据巩固对美国经济成长将继续迟缓的观点。美国第一季经济
成长0.5%，为两年来最弱。
    
    亚特兰大联邦储备银行周五预计美国第二季经济成长1.8%，而纽约联
储银行预计增幅仅为0.8%。
    
    交易商表示，更多迹象显示美国第二季经济增长仍然缓慢，且投资者
对6月23日英国退欧公投结果感到不安，如果英国退欧，美联储可能在6月
14-15日政策会议上按兵不动。

    “(目前的形势)不支持美联储收紧政策。美联储在今年加息一次的机
率很低，”Seaport Global董事总经理Tom di Galoma说。
    
    路透数据显示，美国利率期货走势暗示交易商预计美联储在6月升息
的机率为15%，和周四几无变动。
    
    但达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周五表示，如果经济一如他所料的
进一步改善，他可能支持早至6月或7月加息。

    指标10年期美国公债 价格上涨5/32，收益率报1.821%，
日内下跌2个基点。在4月，10年期公债收益率上涨4个基点。
    
    稍早，欧洲经济增长数据强劲，引发一些德国公债卖盘，短暂提振10
年期德债 收益率升至0.3%以上的近六周高位，对美债收益率
带来上行压力。
    
    欧盟统计局称，1-3月当季欧元区GDP较前季增长0.6%，好于预期。 
不过，欧元区通胀意外下跌0.2%。

    交易商也对美国公债盘初的涨势获利了结。周三被认为是鸽派的美联
储政策声明和周四日本央行意外没有进一步放宽政策，推动美国公债价格
上涨。

    分析师预计，在下周五美国4月非农就业报告出炉前，美国公债收益
率将留守在狭窄区间内。    
    
     -----------------------1902 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-31/32   (+ 1/32)     0.774
    五年期公债      100-15/32  (+ 3/32)     1.279
    10年期公债     98-8/32    (+ 5/32)     1.821
    30年期公债     96-16/32   (+15/32)     2.671(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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