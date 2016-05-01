重温稿-美国债市：美国公债价格上涨，因数据疲弱和股市下跌

* 数据不佳使美国第二季经济前景蒙上阴霾 * 欧元区第一季经济增速为五年来最快 * 指标10年期公债收益率在4月小幅上涨 * 达拉斯联储银行总裁柯普朗称可能支持在6月或7月加息 路透纽约4月29日 - 美国公债价格周五上涨，盘中交投震荡，因美国 经济数据不佳和美股下跌，盖过了欧元区第一季经济成长强劲的影响，后 者一度提振德债和美债收益率攀升。 美国公债收益率盘初的涨势消失，此前美国公布中西部地区工厂活动 ，消费者支出和消费者信心数据令人失望。公债收益率转至平盘以下，因 重新平衡投资组合的月底买盘，且标普500指数 下跌1%。 最新的数据巩固对美国经济成长将继续迟缓的观点。美国第一季经济 成长0.5%，为两年来最弱。 亚特兰大联邦储备银行周五预计美国第二季经济成长1.8%，而纽约联 储银行预计增幅仅为0.8%。 交易商表示，更多迹象显示美国第二季经济增长仍然缓慢，且投资者 对6月23日英国退欧公投结果感到不安，如果英国退欧，美联储可能在6月 14-15日政策会议上按兵不动。 “(目前的形势)不支持美联储收紧政策。美联储在今年加息一次的机 率很低，”Seaport Global董事总经理Tom di Galoma说。 路透数据显示，美国利率期货走势暗示交易商预计美联储在6月升息 的机率为15%，和周四几无变动。 但达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周五表示，如果经济一如他所料的 进一步改善，他可能支持早至6月或7月加息。 指标10年期美国公债 价格上涨5/32，收益率报1.821%， 日内下跌2个基点。在4月，10年期公债收益率上涨4个基点。 稍早，欧洲经济增长数据强劲，引发一些德国公债卖盘，短暂提振10 年期德债 收益率升至0.3%以上的近六周高位，对美债收益率 带来上行压力。 欧盟统计局称，1-3月当季欧元区GDP较前季增长0.6%，好于预期。 不过，欧元区通胀意外下跌0.2%。 交易商也对美国公债盘初的涨势获利了结。周三被认为是鸽派的美联 储政策声明和周四日本央行意外没有进一步放宽政策，推动美国公债价格 上涨。 分析师预计，在下周五美国4月非农就业报告出炉前，美国公债收益 率将留守在狭窄区间内。 -----------------------1902 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (+ 1/32) 0.774 五年期公债 100-15/32 (+ 3/32) 1.279 10年期公债 98-8/32 (+ 5/32) 1.821 30年期公债 96-16/32 (+15/32) 2.671(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)