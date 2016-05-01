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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 06:09 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月29日

(重发以删除多余代码)
    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          76.94    +0.54    +0.71   2414211
    京东                25.56    -0.09    -0.35  13835303
    新浪              50.09    -0.27    -0.54    455063
    搜狐              44.93    -0.09    -0.20    188953
    网易             140.70    +5.82    +4.31   1551126
    百度             194.30    +8.28    +4.45   6954650
    
    台湾
    台湾积体电路       23.59    -0.57    -2.36   3451936
    联电                1.89    +0.00    +0.00    218583
    日月光              5.13    +0.17    +3.43   1117009
    硅品精密           7.24    -0.01    -0.07    911722
    和信超媒体         2.51    -0.04    -1.57      5885
    友达                2.80    -0.05    -1.75    137132
    中华电信           34.10    +0.05    +0.15    109462
    台湾国际航电      42.63    -0.63    -1.46   1130649
    
    香港
    中国移动           57.52    -0.78    -1.34    196755
    中国联通           11.70    -0.12    -1.02     81856
    中国电信           49.64    +0.22    +0.45     12740
    中芯国际            4.14    -0.06    -1.43     28327
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 徐文焰)

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