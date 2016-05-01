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亚洲 | 2016年 5月 1日 星期日 14:02 BJT

金砖国家：4月29日股汇市收盘纵览

路透5月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月29日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.46%，报840.19点。

中国股市：沪综指收跌至一个月新低，入市意愿不强成交量持续低迷

中国汇市：人民币先扬后抑收盘小跌，美指续疲弱汇价有望考验6.45支撑

香港股市：恒指收低1.5%，因上日日股大跌打压市场人气

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巴西股市：飞机厂商Embraer SA股价大跌拖累大盘表现，指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.74%，报53,910.507点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元激升至八个月高位，促使该国央行入市干预以减缓雷亚尔升势。雷亚尔升至3.45后，巴西央行在三次标售中向市场抛售最多25亿美元的逆向货币互换。雷亚尔兑美元 收报3.4382/01，上日收报3.4959/76。

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南非股市：跟随全球其他市场走势下跌，因企业获利未能推升个股估值。指标Top-40指数 收盘下跌0.69%，报46,471点；大盘综合指数 收盘下跌0.5%，报52,957.32点。

南非汇市：兰特兑美元触及五个月高位，因美国数据令人失望拖累美元走软

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印度股市：经历盘中的震荡交投后收平盘，能源股涨势被ICICI银行以及HCL Technologies令人失望的业绩所抵消。BSE指数 收盘上涨0.01%，报25,606.62点；NSE指数 收盘上涨0.03%，报7,849.8点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.325/66.335，上日收报66.5175/66.5275。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.38%，报951.11点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.91%，报504.5点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.14%，报64.63；卢布兑欧元 贬值0.81%，报74.018。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)

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