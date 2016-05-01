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市场报道 | 2016年 5月 1日 星期日 10:45 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货4月26日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月26日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,402,906口)
    391,813  223,499  219,633  657,887  771,150  1269333  1214282  133,573 188,624
    
    较4月19日变动(未平仓合约：减少37,026口)
    
     38,612  -64,739  -24,780  -39,726   50,671  -25,894  -38,848  -11,132   1,822
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.9     15.9     15.7     46.9     55.0     90.5     86.6      9.5    13.4
    
    各类交易商数量(总计为704家)
        173      142      177      264      303      537      545
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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