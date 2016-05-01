CFTC报告：COMEX期铜4月26日持仓报告(表)

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年4月26日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(172,378口) 65,274 73,350 18,480 74,069 63,893 157,823 155,723 14,555 16,655 较4月19日变动(未平仓合约：减少29,513口) -1,044 -17,484 -13,644 -12,621 2,623 -27,309 -28,505 -2,204 -1,008 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 37.9 42.6 10.7 43.0 37.1 91.6 90.3 8.4 9.7 各类交易商数量(总计为258家) 98 95 60 47 42 176 174 (完) (整理 徐文焰；审校 李爽)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。