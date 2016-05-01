版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 1日 星期日 10:49 BJT

CFTC报告：COMEX期铜4月26日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年4月26日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(172,378口)
     65,274   73,350   18,480   74,069   63,893  157,823  155,723   14,555  16,655
    
    较4月19日变动(未平仓合约：减少29,513口)
    
     -1,044  -17,484  -13,644  -12,621    2,623  -27,309  -28,505   -2,204  -1,008
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       37.9     42.6     10.7     43.0     37.1     91.6     90.3      8.4     9.7
    
    各类交易商数量(总计为258家)
         98       95       60       47       42      176      174
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐