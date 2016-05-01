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市场报道 | 2016年 5月 1日 星期日 10:48 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货4月26日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月26日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(397,145口)
    107,192  169,375   68,956  182,963  119,483  359,111  357,814   38,034  39,331
    
    较4月19日变动(未平仓合约：减少51,465)口)
    
       -944  -20,792  -29,799  -15,025   -3,074  -45,768  -53,665   -5,697   2,200
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.0     42.6     17.4     46.1     30.1     90.4     90.1      9.6     9.9
    
    各类交易商数量(总计为382家)
        130      110      118       93       93      291      275
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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